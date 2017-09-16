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Politika

(Görüntülü Haber) AK Partili Tayyar: Maskeli siyasetçileri tasfiye edeceğiz

Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE(Gaziantep),(DHA)- AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, 2011 yılından bu yana maskeli siyasetçilerin bir kısmını tasfiye ettiklerini belirterek, "Allah'ın izniyle kalan kısmını da 2019'da tasfiye edeceğiz" dedi

16 Eylül 2017 23:51

Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE(Gaziantep),(DHA)- AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, 2011 yılından bu yana maskeli siyasetçilerin bir kısmını tasfiye ettiklerini belirterek, \"Allah\'ın izniyle kalan kısmını da 2019\'da tasfiye edeceğiz\" dedi.

Ak Parti İslahiye İlçesi\'nin 6\'ncı Olağan Kongresi, ilçedeki bir plazada yapıldı. Kongreye; Ak Parti Gaziantep millekvekilleri Şamil Tayyar, Ahmez Üzer ve Abdulkadir Yüksel, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Toprak, Ak Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci, CHP İlçe Başkanı Mustafa Alıcı, MHP ilçe Başkanı Metin Şentürk ve partililer katıldı. Kongrede konuşan milletvekili Şamil Tayyar, 2011 yılından bu yana hizmet için mücadele ederken, aynı zamanda maskeli siyasetle de mücadele ettiğini söyledi. Alıcı,. \"Maskeli siyasetçilerin bir kısmını tasfiye ettik. Allah\'ın izniyle kalan kısmını da 2019\'da tasfiye edeceğiz. Bundan sonra insanlar içi neyse, dışı da öyle olacak. Proje konuşacağız; içimiz, dışımız bir olacak. Hiç kimse bize sinsiliği, ilmi siyaset diye yutturmasın. Buna artık izin vermeyeceğiz. İslahiye\'deki kardeşlerimi de büyük görev düşüyor\" dedi.

Konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen kongrede İbrahim Erdoğan yeniden AK Parti İslahiye İlçe Başkanlığı\'na seçildi.

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