(Görüntülü Haber) Ak Partili Petek: Kolu kanadı kırılmıştır, FETÖ kuşu uçamaz

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, Fetullahçı Terör Örgütü\'yle mücadelenin devam etiğini belirterek, \"Şimdi bir kuşun uçması için kolu kanadı olması lazım. Kolu kanadı kırılmıştır, FETÖ kuşu uçamaz, yeni darbe girişiminde bulunmaz\" dedi. Reşat Petek Kahramanmaraş\'ta 4\'üncü Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı\'nda \'İhanet ve direniş\' isimli kitabını imzaladı. Okurlarıyla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Petek, ardından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi\'ne geçerek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği ve kendisinin de konuşmacı olduğu konferansa katıldı. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İlker Çitil, İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Başsavcı İlker Yazıcı ile vatandaşların katıldığı konferansta konuşan Reşat Petek, FETÖ\'nün yarım asırlık bir örgüt olduğunu söyledi. 15 Temmuz\'da düğmeye basma talimatının FETÖ\'den geldiğinin kesin olarak tespit edildiğini kaydeden Petek, şunları söyledi: \"Peki, neden 15 Temmuz? Sebebi şu; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma yapıyor. O kumpas davalarında mağdur etikleri birçok subay var, iftira attıkları Onları yapan FETÖ\'cü hakim ve savcılarla ilgili soruşturma yapılırken TSK içindeki pek çok üt düzey generalin ismine ulaşılıyor, haklarında soruşturmalar var. 2016\'nın Yüksek Askeri Şura kararlarında da bunlar hakkında yasal işlem yapılacak, kimi tutuklanacak kimisi hakkında doğrudan dava açılacak. İkincisi silahlı kuvvetlerimiz kendi içinde bir araştırma yapmış 2016 askeri şurasında şura kararıyla pek çoğunun ihraç edilmek üzere listeler hazırlanmış. Mesela o dönemin jandarma Genel komutanı Galip Mendi komisyona gelip \'Sırf benim elimde 800 tane jandarmadan ihraç edilecek FETÖ\'cü vardı\' dedi. Bir diğer, bir yasa çıkardık Danıştay Kanunu ve Benzer Kanunlarla İlgili Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Yargıtay\'da Danıştay\'da FETÖ\'cü olarak 2020\'dan sonra yerleşmiş 160 kadar Yargıtay\'da 80 kadar Danıştay\'da üst yargı mensubu var. Bunlar istedikleri kararı hala veriyorlar, ne zaman kadar? 2016\'nın 15 Temmuz\'una kadar devam ediyor. Yasayı çıkardık, bunlar hakkında işlemler başlama noktasındaydı. O zaman FETÖ düşünüyor \'Üst yargıda temizleniyoruz. Silahlı kuvvetlerde yüksek askeri şurayla temizleneceğiz. Başlayan soruşturmalar var. Emniyette zaten ciddi anlamda bir temizlik yapıldı soruşturmalar devam ediyor. Biz silahlı darbeyi hemen yapmazsak 2016 askeri şurasından sonra büyük güç kaybı olur bir daha yapamayabiliriz, Cumhurbaşkanını deviremeyebiliriz\' diyerek düğmeye bastılar 15 Temmuz darbe girişimi böyle oldu.\" Soruları da cevaplayan Reşat Petek, \"Abdullah Öcalan\'ın Fetullah Gülen ile telefonla veya yüz yüze görüşmeleri olmuş mudur?\" diye bir soru üzerine o yönde bir bilginin olmadığını söyledi. \"FETÖ\'NÜN KOLU VE KANADI KIRILDI\" Reşat Petek, bir vatandaşın FETÖ\'nün bugüne kadar yüzde kaçının temizlendiğini sorması üzerine ise, \"Şimdi bir kuşun uçması için kolu kanadı olması lazım. Kolu kanadı kırılmıştır, FETÖ kuşu uçamaz, yeni darbe girişiminde bulunmaz. Ama temizliğin devam etmesi gerekiyor. FETÖ ile mücadele hukuk devletinin ilkeleri içinde yapılıyor\" diye konuştu. Konferansın sonunda Vali Vahdettin Özkan ile Başkan Fatih Mehmet Erkoç, Reşat Petek\'e Kahramanmaraş\'a özgü bakır işleme tabak hediye etti. Görüntü dökümü: ------------- - Reşat Petek\'in kitabını imzalaması - Petek\'in kitabı - Petek\'in konuşması - Petek\'in soruları yanıtlaması - Petek\'in salondan ayrılması