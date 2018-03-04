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Politika

(Görüntülü Haber) AK Partili Özdağ'dan Sarıgöl ziyareti

Vehbi SARIHAN SARIGÖL (Manisa) ,(DHA) AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Şeyhdavutlar Mahallesi'ni ziyaret etti

04 Mart 2018 15:04

Vehbi SARIHAN SARIGÖL (Manisa) ,(DHA) AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Manisa\'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Şeyhdavutlar Mahallesi\'ni ziyaret etti. Mahalle halkı tarafından davul- zurna eşliğinde karşılanan Özdağ, halkın dertlerini dinledi. AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, dün Sarıgöl\'e geldi. Sarıgöl\'ün Şeydavutlar Mahallesi\'nde giderek incelemelerini sürdüren Özdağ, mahallede Ertuğrul ve Eşe Gürsoy çiftinin düğününe de katıldı. Genç çifte mutluluk dileyip takı taktı. Çifte ceviz fidanı da veren Özdağ, Evliliğiniz de bu ceviz ağacı gibi uzun ömürlü olsun dedi. Selçuk Özdağ daha sonra, mahalle halkına 500 ceviz fidanın dağıttı. Sulu tarım için çalışmaların devam ettiğini belirten AK Partili Özdağ, Manisa\'da sulu tarıma geçileceğini belirterek, şöyle konuştu Bu sene Manisa\'da Ahmetli- Kelebek Barajı ve Akhisar Barajı bitiyor. Ayrıca Selendi ve Gördes barajlarında çalışmalar devam etmekte. Sulu tarıma geçmek için 46 gölet yapılmakta. 13\'ü Demirci\'de, geri kalanı Yunt Dağları\'nda, Sarıgöl\'de, Alaşehir\'de. Biz buralarda alternatif tarıma geçmek istiyoruz. İzmir\'in içme suyunun yüzde 40\'ı Manisa\'dan devasa borularla gönderilmekte. Manisa olarak üzüm, kiraz ve zeytinde bol olan bir iliz. Üzümde, kirazda ve zeytinde 1 milyar dolar ürünümüz var. Manisa\'da organize sanayi için çalışmalara devam edildiğini belirten Özdağ, Manisa\'da organize sanayi kurduk burada çok sayıda insanımız çalışmakta. İkincisi zeytinyağı organize sanayi. Soma\'da kömürden kurtulması için orada da organize sanayi yapımı devam etmekte. Manisa\'da, Japonlar\'a yer verdik. Burada mürekkep fabrikası yapılmakta. Burada da 400 kişi işçi olarak çalışacak dedi. Manisa\'da ulaşımın kolaylaşacağını belirten Özdağ, Manisa kısa zamanda hızlı tren gelecek. Otoyol olacak. Bu ne demek ürünlerimizi dünyanın her yerine kolayca gönderme imkanı sağlanacak. Biz nükleer enerji santrali yapacağız dedik mi, herkes ayağa kalkıyor. Bakınız dünyaya çok yerde var. Biz yapalım dedik mi ayağa kalkıyorlar dedi. Selçuk Özdağ, mahallede bulunan çocuklara kitap dağıtıp, O zaman nerede olursanız olun mutlaka kitap okuyun. Dağda olsun, şehirde olsun mutlaka okuyun önerisinde bulundu.

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