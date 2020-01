(Görüntülü Haber) Ak Partili Kaya: Çanakkale'deki CHP'nin görüntüsü ülkeye yakışmadı

Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımıcısı Erol Kaya, \"Çanakkale\'de CHP\'nin gerçekleştiği yürüyüşteki o görüntü, bu ülkeye yakışmadı. Bunu asla kabul etmek mümkün değil\" dedi. Erzurum\'a gelen Ak Parti Genel Başkan Yardımıcısı ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Palandöken Kayak Merkezi\'ndeki bir otelde, Ak Parti milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, İbrahim Aydemir, Zehra Taşkesenlioğlu, Orhan Deligöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ilçe belediye başkanlarıyla biraraya geldi. Belediye çalışmalarının değerlendirileceği toplantı öncesi basın mensuplarına gündemle ilgili değerlendirmede bulunan Kaya, \"Hatırlarsanız 1-2 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Malazgirt\'te ilk defa 1071 yılında Sultan Alparsalan\'ın bu coğrafyaya girişi, İslam\'ın bu coğrafyaya adım atmasıyla ilgili bir tören gerçekleştirildi. Türkiye bugüne kadar Çanakkale, İstanbul\'un fethini, Kurtuluş Savaşı\'nı, 30 Ağustos\'u kutluyordu. 1071\'i ilk defa ülke gündeminde bu kadar geniş çaplı kutlamaya Sayın Cumhurbaşkanımız aldılar. Ben inanıyorum ki bundan sonra her yıl kutlama ile birlikte 1071\'in ruhu bu coğrafyaya açtığı kapının öneminin gerek gelecek nesillere aktarmak gerekse bugün yaşayan insanlarımıza bir kez daha hatırlatmak bizim için önemli\" dedi. Kaya, CHP\'nin Çanakkale\'de düzenlediği Adalet Kurultayı\'nda ortaya çıkan bazı görüntüleri de eleştirdi. Kaya, şunları söyledi: \"Biz Malazgirt\'i böyle önemserken bir talihsizlik, bir üzüntü verici hadiseyi bu ülkenin bir bireyi olarak, siyasetçisi olarak demiyorum, üzüntü verici bir hadiseyi maalesef yaşadık. Bizim ecdadımız, benim dedemin 2 kardeşi Çanakkale\'ye gitti ve bir daha geri dönmedi. Bu toprak için, bu vatan için, bu bayrak için, bu din için, bu devlet için Allah Allah nidaları ile şahadete yürüdüler. Biz bunu her yerde gördük. Ama Çanakkale\'de CHP\'nin gerçekleştiği yürüyüşteki o görüntü, bu ülkeye yakışmadı. Bunu asla kabul etmek mümkün değil. Ben, millete dönük, bu ülkenin değerlerine dönük bir özrü de beklediğimin altını çizmek istiyorum. Temenni ederim ki bu ülkenin hangi şartlarda bize emanet edildiğini anlamak, onlara saygıyı öncelikle getirir. Bu saygıyı beklemek de hepimizin görevidir.\" Erzurum\'da belediye başkanlarının çalışmalarını değerlendireceklerini anlatan Erol Kaya, marka şehirler, insana ve şehre saygılı bir yönetim oluşturulmasının en büyük hedefleri olduğunu belirtti. Kaya, \"Bizim belediyelerimiz kendilerine verilen imkanları ve kaynakları nasıl kullanıyorlar? Eksiklerimiz nelerdir? Nasıl toparlayabiliriz? Halka ilişkileri nasıl? Vatandaş bizim belediyemize nasıl bakıyor? Bunu değerlendireceğiz. Yine siyaseten dikkat edilmesi gereken hususları birlik ve beraberlik noktasında yapılmalarını değerlendirceğiz. Bunu her yıl yapıyoruz. 13 Eylül\'de bütün belediye başkanlarımızla sayın Cumhurbaşkanımız bir toplantı yapacak\" diye konuştu.