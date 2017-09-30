(Görüntülü Haber) AK Parti'li Elitaş: Suriye ve Irak bizi ilgilendirir

Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- AK Parti Grup Başkan vekili ve Ekonomi eski Bakanı, Kayseri milletvekili Mustafa Elitaş, \"\'İspanya Katolonya’da bir referandum var. Orayla ile ilgili görüşlerimizi söyleriz. \'Bizi ilgilendirmez\' deriz ama Suriye ve Irak’taki olaylar bizi ilgilendiriyor. Biz, TBMM\'den aldığımız teskere ile hem Kuzey Irak’taki yeniden yapılanmaya ve Suriye’de böyle bir yapılanma varsa onlara net mesaj verdik\"\' dedi.



Kocasinan ilçesi 6\'nci Olağan Genel Kurul toplantısına katılan Mustafa Elitaş, yarın TBMM\'nin 260\'ncı dönem 3\'üncü yasama dönemi açılışını yapacaklarını söyledi. Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın açılışı ile TBMM\'nin yeni dönem yasama çalışmalarına başlayacağını \'Arabuluculuk\' konusun görüşüleceğini bildirerek şöyle dedi:



\"Çeşitli kanunlar var onlar görüşülecek. Sonra 2018 yılının programları gerçekleşecek. Geçtiğimiz 23 Eylül’de AK Parti, MHP ve CHP\'nin oyları ile tezkereyi onayladık. Irak’ın Doğu bölgesinde Barzani ve ekibine Türk Milleti adına uyarı vermek için tezkere oylamasını 23 Eylül’de yaptık. Çünkü 26 Eylül’de halk oylaması yapılacaktı. Uyarı verdik ve \'En yakının olan Türkiye’yi kaybetme\' dedik. Maalesef bu uyarılar dikkate alınmadı. Bu tezkerenin diğerinden farkı var. Diğer onaylanan teskere sıcak takip, yurt dışına asker gönderme vardı. Bunda Irak’ta toprak bütünlüğün ortadan kalkması, etnik ve mezhepsel meseleler ortaya geldiği takdirde bu Türkiye için tehdit unsurudur. Türkiye gerekeni yapacaktır. Umuyorum ki onların destekçileri bu coğrafyada huzurun tesisi için Türkiye’nin yanında yer alır. Burada bir kıvılcım sadece o bölgeyi yakmaz tüm dünyayı yakar. Hiç kimse, \'Ben buradan çok uzaktayım\' diye düşünmesin. Bu coğrafyada sükunet için elinden gelen gayreti göstermesi lazım. Bizim Irak sınırımız değiştirilemez. Biz buna müsaade etmeyiz. Orada ne tür devlet kurulursa kurulsun biz buna karşı çıkacağımızı ifade ettik. İspanya Katolonya’da bir referandum var. Orayla ile ilgili görüşlerimizi söyleriz. \'Bizi ilgilendirmez\' deriz ama Suriye ve Irak’ta yaşanan olaylar bizi ilgilendiriyor. Biz TBMM\'den aldığımız hem Kuzey Irak’taki yeniden yapılanmaya ve Suriye’de böyle bir yapılanma varsa onlara net mesaj verdik.\"