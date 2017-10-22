(Görüntülü Haber) Ak Partili Aydın: Avusturya bize aynı muameleyi yaparsa, misliyle muamele ederiz

Mahir ALAN- Selim SONKAYA/ÇELİKHAN(Adıyaman) (DHA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Avusturya\'da Türkiye\'ye gelecek yolcuların üst aramalarının köpekle yapılmasına tepki gösterirken, \"Avusturya bize aynı muameleyi yaparsa, biz de uluslararası yasa gereği misliyle aynı şekilde muamele ederiz\" dedi.



TBMM Başkanvekili ve Ak Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, memleketi Adıyaman\'ın Çelikhan İlçesi\'nde, Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın Gençlik Projeleri Destek Programı\'nda yer alan \'Uyanan Nesiller\' projesi kapsamında yaptırılan \'Kitap Kafe\'nin açılışına katıldı. Beraberinde Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti Adıyaman milletvekili Adnan Boynukara, Salih Fırat ve Halil Fırat ile birlikte açılışa katılan Ahmet Aydın, özellikle son dönemlerde batıda yükselen yabancı düşmanlığının çok net şekilde gördüklerini belirtti. Aydın, İslamofobi ve aynı zamanda Recep Tayip Erdoğan karşıtı, Türkiye karşıtlı bir uygulamanın Avrupa’da devam ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:



\"Bugün Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye bugün dünyanın 10 büyük ekonomisini hedefleyen bir ülke. Emin adımlarla bütün bu olanlara rağmen, ekonomik büyümeye baktığımızda emin adımlarla büyümeyi hedeflemiştir. Türkiye güçlendikçe, büyüdükçe, bütün mazlumların umudu güçleniyor. Bütün mağdurların umudu tazeleniyor. Bunun için güçlü Türkiye’yi kimse karşısına almaya çalışmasın. Bizim amacımız kimse ile düşmanlık etmek değil, dürüst olalım, samimi olalım. Herkese uygulanan prosedür ne ise, bize de aynısı uygulansın. Avusturya bize aynı muameleyi yaparsa, biz de uluslararası yasa gereği misliyle aynı şekilde muamele ederiz. Amerika’da yaşadığımız vize programı aynı şekilde misli ile Türkiye de bunu yapar. Karşında kim olursa olsun. Türkiye artık, o eski Türkiye değil. Türkiye artık, her şeyin farkında. Türkiye gücünün farkında, Türkiye bu milletin menfaatlerini karşıdaki kim olursa olsun karşı duracak bir ülke. Onların akıllarını başlarına alması gerekiyor.\"



Aydın, daha sonra beraberindekilerle açılışı yapılan \'Kitap Kafe\'yi gezip öğrencilerle sohbet etti.