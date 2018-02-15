(Görüntülü Haber) AK Parti'de yeniden Şengül dönemi

Nevra Uckac -Mücahit Bektaş İZMİR, (DHA) AK Parti İzmir İl Başkanlığı\'na Aydın Şengül atandı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, görevden alındı yerine bu görevi daha önce de yapmış olan AK Parti eski İzmir Milletvekili Aydın Şengül (50) atandı. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Planlama eğitimi alan Şengül, İzmir\'de 1994 yılından itibaren Özde Planlama Harita Mühendislik İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi\'ni yönetiyor. Evli ve 3 çocuk babası olan Şengül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Şengül, Cumnurbaşkanı Erdoğan, tarafından göreve atandı. Şengül, daha önce de İzmir\'de 2007- 2009 yılları arasında il başkanı olarak görev yaptı, 2011 yılında milletvekili oldu. AK Parti İzmir İl Başkanlığı görevine AK Parti eski İzmir Milletvekili Aydın Şengül\'ün atanmasının ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, partililere ve basın mensuplarına açıklama yaptı. Bu görevi 4 yıldır sürdürdüğünü söyleyen Delican, parti çatısı altında pek çok görev aldığını belirterek, şunları söylediBelediye meclis üyeliği, büyükşehir grup sözcülüğü, il başkan yardımcılığı, demokrasi hakem heyeti başkanlığından sonra 2014 yılının Temmuz ayında AK Parti İzmir İl Başkanlığı görevini devraldım. Aynı yıl gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi, 2015 yılı 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri ile son olarak 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı seçim süreçlerini il başkanı sıfatıyla layıkıyla yürütebilmek için gayret ettim. İktidarımız reformlar ve hizmet yarışlarını sürdürürken İzmir\'in hassas bir yer olduğunu hep göz önünde bulundurduk. İzmir\'den yetişen bir AK Parti sevdalısı olarak partimizin İzmir\'e bakışını anlatmaya çalıştım. 15 Temmuz gibi ihanetler zincirinin yaşandığı gece, bu binanın ışığı hiç sönmedi. Teşkilatımızın ve halkımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bu il binasını tesis ettik. Bülent Delican olarak il başkanlığı boyunca tüm görevlerimi ifa ederken, partimin yol haritasına siyasette süreklilik ve tutarlılık ilkesine bağlı kalmak suretiyle ülke ve kentteki gelişmeleri karşılaştırıp sorgulamayı uzlaşmacı bir yaklaşımla sorunların çözümlerini şehrimizin dinamikleri ile birlikte ve kendi teşkilatımız içinde köklü olarak ele almayı yararlı buldum. KUTLU YÜRÜYÜŞÜN PARÇASI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ Siyaseti kişilere indirgemediğini ifade eden Delican, hep tutarlı olmaya çalıştığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdüMilletimiz, sırtımızı yasladığımız dağdır. Zalim olan her kimse düşmanımızdır. AK Parti çatısı altında görev almış hiç kimse, bu gerçeğin dışında bir zafiyet taşımaz. Kişisel ikbal peşine düşmez. Ben de düşmedim. Alnım aktır ve gönlüm rahattır. Bugün partimiz ülkedeki insanların umududur. Yerlerde sürünen sağlık ve eğitim sistemi, bizim sayemizde ayağa kalktı. İl başkanlığı bir ilin teşkilatındaki en onurlu makamdır. Şimdi görevimi bu onuru taşıyacak ve önümüzdeki süreci göğüsleyecek başka bir hizmet yarışçısına devrediyorum. Kutlu yürüyüşün parçası olmaya devam edeceğiz. Ve elbette yolumuz uzun. Önümüzde kongre süreçleri var. Bu süreci iyi okumak gereklerini iyi tahlil etmek gerekli. Bugüne kadar vatan millet sevdalısı hiçbir ak gönüllü yol arkadaşımın bu değişim sürecini kişisel görmeyeceğine inanıyorum. AK Partili Delican yarın (cuma) saat 11.00\'de düzenlenecek törenle makamını yeni İl Başkanı Aydın Şengül\'e teslim edecek.