(Görüntülü Haber) Ak Parti İzmir İl Örgütü'nde bayramlaşma buluşması

Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA) - AK Parti İzmir İl Örgütü, Kurban Bayramı öncesi bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile milletvekillerinin de katıldığı törende, yerel seçim ve kongre vurguları yapıldı. Hamza Dağ partilileri sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar konusunda da uyardı.



AK Parti İzmir İl Başkanlığı\'nda arife günü bayramlaşma töreni düzenlendi. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile milletvekillerinin de katıldığı törenin açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Bülent Delican, yerel seçim mesajları verdi. İzmirliler\'in memnun olmadığını söyleyen Bülent Delican şöyle dedi:



\"Bu kentin birinci temel sorunu ulaşım, ikincisi alt yapı sorunları, üçüncüsü kentsel dönüşüm. İzmirli\'lerin memnuniyetsizlik oranı yüzde 70\'lere ulaşıyor. Yılmayacağız daha fazla çalışacağız. 2019\'da İzmir Büyükşehir Başkanlığı\'nı alıp AK Parti hizmetleriyle buluşturacağız.\"



\'KİMSE DİZ ÇÖKTÜREMEYECEK\'



Milletvekilleri Atilla Kaya ve Necip Kalkan\'dan sonra Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ kürsüye çıktı. İzmir\'in Buca ilçesinde cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıya tepki gösteren Hamza Dağ, \"15 Temmuz\'da bu millet canını siper edip sizi işgal düşüncesinden uzaklaştırdı. Bundan sonda diz çöktüremeyeceksiniz\" dedi.



PARTİLİLERE SOSYAL MEDYA UYARISI



Kurban bayramının aynı zamanda fedakarlık olduğunu da vurgulayan Hamza Dağ, partililere uyarılarda bulunarak şunları söyledi:



\"Her gittiğim yerde söyledim. Hiç kimsenin parti içinde birinin adamı olmasına gerek yok. AK Parti\'nin birer neferiyiz. Recep Tayyip Erdoğan ile Binali Yıldırım\'ın yol arkadaşıyız ve bu yolda çalışmaya devam edeceğiz. Sosyal medya icat oldu mertlik bozuldu. Sosyal medyayla ilgili iki tane hatamız var. Birincisi yaptığımız çalışmalar önemli çalışmalar. 10 tane çalışma yapıp 100 tane paylaşım yaptığımız zaman samimiyet kalmıyor. Bu partinin bir neferi, bir şekilde kızdığı ilçe başkanı hakkında, milletvekiliyle ilgili gidip ona konuşmak varken, bunu sosyal medya üzerinden paylaşması, bu partinin dava adamlığına, arkadaşlığına terstir. Bunu herkes bilmeli. Bizim bunu en iyi şekilde hayata geçirmemiz lazım.\"