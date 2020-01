(Görüntülü Haber) Ajda Pekkan Bodrum'da konser verdi

Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla), (DHA)- SÜPER star Ajda Pekkan, Bodrum\'da konser verdi. The Bodrum By Paramount Hotels & Resorts da sahne alan Süper Star sahneye dans ederek çıktı ve sevilen şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi. Star Ajda Pekkan, The Bodrum By Paramount Hotels & Resorts Otel\'de hayranlarına unutulmaz bir gece geçirtti. Otelin etkinlik alanındaki konsere VIP araçla gelen Pekkan, araçtan iner inmez basın mensuplarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Ajda Pekkan, enerjisini neye borçlu olduğunu soran basın mensuplarına, \"Hayata hep pozitif baktığım için, hayata hep öyle baktığım için. Belki hayatı kolaylaştırmak istediğim için öyle gözüküyorum. Ama bazen de çok zor geliyor\" dedi. Soruların ardından Pekkan, sahneye enerjik ve keyifli bir şekilde dans ederek çıktı. Gri renkli pantolonu ve bluzu ile sahneye çıkan Pekkan konsere \'Ara sıcak\' şarkısı ile başladı. DJ eşliğinde şarkılarını söyleyen Pekkan\'a sahnede 4 kadın dansçı eşlik etti. özel konserde Pekkan\'ı aralarında sanatçı Ege\'nin de olduğu yaklaşık 300 davetli izledi. 1 saat sahnede kalan Ajda Pekkan, \'Arada Sırada\', \'Yakar Geçerim\', \'Ayrılık Ateşi\' gibi şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi.