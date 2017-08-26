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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Ahlat 'Avrasya Kültür Buluşması' Orhan Hakalmaz konseriyle son buldu

Halil ÜLKER/AHLAT(Bitlis), (DHA)-BİTLİS'in Ahlat İlçesi'nde 26'ncısı düzenlenen 'Avrasya Kültür Buluşması' Orhan Hakalmaz konseriyle sona erdi

26 Ağustos 2017 13:30

Halil ÜLKER/AHLAT(Bitlis), (DHA)-BİTLİS\'in Ahlat İlçesi\'nde 26\'ncısı düzenlenen \'Avrasya Kültür Buluşması\' Orhan Hakalmaz konseriyle sona erdi. \'Avrasya Kültür Buluşması\' programına yoğun ilgi gösteren Ahlatlılar geç saatlere kadar eğlendi. Programın açılışında konuşan Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Ahlat\'ın çok eski bir tarihi olduğunu söyledi. Kaymakam Tekbıyıkoğlu, şöyle dedi: \"İnsanın kendi memleketini, annesini, babasını, milletini tayin hakkı yok. Benim böyle bir şansım olsaydı inanın Ahlat’lı olmayı tercih ederdim. Biz 1017-1018 yıllarında ilk kez Ahlat’a fetih akınlarını başlattık. 1040\'lı yıllarda Ahlat hem İslamlaştı, hem Türkleşti. Bizans defalarca Ahlat’a seferler düzenledi. 1071 aslında bu seferlerin dördüncüsü ve en büyüğüydü. Ahlat’ta başlayan savaş Malazgirt Ovası\'na yürüyüşle devam etti ve Malazgirt Ovası\'nda bizim büyük mukaddes zaferimizle sonuçlandı. Şu anda bu mübarek topraklardayız. Sizler de bu kutsal topraklara tekrar hoşgeldiniz.\" Yapılan konuşma ardından TRT sanatçıları konser verirken Ahlat Halk Oyunları ekibi de kısa bir gösteri yaptı. Gösteri sonrası Türk Halk Müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz sahneye çıktı. Ahlatlılar gecenin ilerleyen saatlerine kadar halk söylenen türkülere eşlik etti.

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