(Görüntülü Haber) Adana'da tiyatro meşalesi yandı

Yusuf BAŞTUĞ-Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA\'da bu yıl 20\'ncisi düzenlenen \'Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali\' gelenekselleştiği gibi yine \'27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü\'nde tiyatroseverlerle buluştu. \'Küba, Perküsyon ve Dans\' gösterisiyle başlayan ve 30 Nisan\'a dek sürecek festivalde 24\'ü yerli, 6\'sı yabancı, 30 oyun sahnelenecek. Festivalin açılışında, Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü usta sanatçı Ayla Algan\'a verildi.



Merhum işadamı Sakıp Sabancı\'nın emaneti olarak gelenekselleşen ve Sabancı Vakfı ile Devlet Tiyatroları işbirliğiyle düzenlenen Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, Adana Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi\'nde düzenlenen törenle başladı. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Hüseyin Yayman, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Sabancı Vakfı Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakıf Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ile çok sayıda oyuncu ve tiyatrosever katıldı.



\'ADANALILAR FESTİVALE SAHİP ÇIKIYOR\'



Ünlü oyuncu İpek Çeken\'in sunduğu ve Dünya Tiyatrolar Günü bildirisini okuduğu törende, usta oyuncu Ayla Algan\'a Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Onur Ödülü verildi. Görsel sunumun ardından Adana Devlet Tiyatrosu Sevinç Gediktaş\'ın açılış konuşmasıyla başlayan törende sahneye çıkan Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt, festivalin 20 yaşına gelmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Dünya çapında bir festival yapıldığını anlatan ve Sakıp Sabancı\'yı anan Kurt, bununla gurur duyduklarını aktardı. Sabancı Vakfı Başkanı Güler Sabancı ise, \"Adanalılar festivale sahip çıkıyor. Sakıp Bey\'in çok istediği ve başlattığı bir festivaldi bu. Birlikte başardık bunu. Birlikte kalkınmak için böyle birlikteliklere ihtiyaç var. En coşkuyla yaptığımız işlerden biri bu. Dünya değişiyor. Teknoloji hayatımızı etkiliyor ama insanlık değişmemeli. Tiyatro bu açıdan önemli. İnsan olmak önemli. Adanalılara teşekkür ediyorum. Festivali 20 yaşına siz getirdiniz. Emek verenlere teşekkür ediyorum\" dedi.



VİDEO ALKIŞI



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, festivale emek verenlere teşekkür etti. Sakıp Sabancı\'yı \'Alaylı filozof\' olarak anan Sözlü, festivalin sanata ve hayata çok değer kattığını vurgulayıp sonsuza dek yaşamasını istedi. Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Hüseyin Yayman, Adana\'nın güzelliklerini anlatırken, \"Hani o videoda diyor ya, \'Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok, muhteşem\" deyince salonda gülüşmelere neden oldu ve katılımcılar alkışladı. Festivale emek verenlere teşekkür edip kutlayan Yayman, \"Bu festivalin çok önemli olduğunu biliyoruz. Adana çok haberle gündeme geliyor ama Adana insanların tiyatro bileti almak için çadır kurup kuyrukta beklediği bir şehir. Bakanlık olarak emrinizdeyiz. Ödül alan Ayla Algan\'ı da tebrik ediyorum. Bakanımız Numan Kurtulmuş kendisi gelecekti ama yoğun gündemi nedeniyle beni gönderip selam söyledi\" diye konuştu. Adana Valisi Mahmut Demirtaş da, katılımcıları selamlayıp festivalin büyük ilgi gördüğünü, Adana\'nın kültür ve sanat kenti olmasını sağladığını kaydetti.



ÖDÜL GURURU



Bu sene Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü usta sanatçı Ayla Algan\'a verildi. Alkışlarla sahneye çıkarak ödülünü Mustafa Kurt, Hüseyin Yayman ve Güler Sabancı\'nın elinden alan Ayla Algan, duygusal anlar yaşadı. Yunus Emre\'yi dünyaya yayarken çok zorluk çektiğini anlatan Algan, \"Türküm diye yuh çekiyorlardı. Sonra onları Yunus Emre\'nin sözleriyle onları kandırdım. Onlar Ortaçağ karanlığında yaşarken Yunus Emre sevelim diyordu. Bugünü gördüğüm için çok teşekkür ediyordum. İyi ki varsınız\" dedi. Algan, Yunus Emre\'nin \"Gel gör beni, aşk neyledi\" dizelerini İngilizce, Fransızca ve Türkçe okuyup şarkılar ve şiirler seslendirince seyirciler uzun süre ayağa kalkıp alkışladı.



FESTİVALDE NELER VAR?



27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü\'nde Küba\'dan katılan topluluğun \'Küba, Perküsyon ve Dans\' gösterisiyle başlayan festivalde, İspanya\'dan \'Best of Yllana\' ve \'Yalnızlar\', Litvanya\'dan \'Godos\', Almanya\'dan \'Tiyatro Delusio\' ve Slovenya\'dan \'Peter Kuster\' oyunları sahnelenecek. Eskişehir Şehir Tiyatrosu \'39 Basamak\', Tiyatro Adam \'Kafkas Tebeşir Dairesi\', Semaver Kumpanya \'Mağrur Fil Ölüleri\', Yolcu Tiyatro \'Joko\'nun Doğum Günü\', Mam Art \'Kızgın Damdaki Kedi\', Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu \'Bir Hayvanat Bahçesi Hikayesi\', Tiyatro Keyfi \'Çocuk İstiyorum\' ve \'Gözlerin Ardında Müzikal\', İstanbul Şehir Tiyatroları \'Sızı\', Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu \'Boyacı\', Seyhan Belediye Tiyatrosu \'Asiye Nasıl Kurtulur\', Ankara Devlet Tiyatrosu \'Radyo-yu Hümayun\' adlı oyunu, Adana Devlet Tiyatrosu da \'Ali Baba Ve Kırk Haramiler\' isimli çocuk oyununu tiyatroseverlere sunacak.



SAKIP SABANCI YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ VERİLDİ



Adana Devlet Tiyatrosu Sahnesi\'nde açılış gösterisini sunan Küba\'dan Havana Compas Dans Tiyatrosu, aynı performansı açık havada da sergileyecek. Bursa Devlet Tiyatrosu \'Bana Mastikayı Çalsana\' ve Antalya Devlet Tiyatrosu da \'Deli Dumrul\' adlı oyunlarıyla Merkez Park\'ta sahneye çıkacak. Genç tiyatrocuların da çeşitli oyunlarıyla yer alacağı festivalde, fotoğraf, makyaj, masal tiyatrosu ve cam işçiliği konularında atölye çalışmaları düzenlenecek. Tiyatro sanatının gelişmesine katkıda bulunan ustalara saygı amacıyla 2005\'ten bu yana verilen \'Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü\' de festivalin açılış töreninde sahibini buldu. Bugüne kadar Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü\'nü almaya hak kazanan ustalar şöyle:



Cüneyt Gökçer (2005), Macide Tanır (2006), Bozkurt Kuruç (2007), Yıldız Kenter (2008), Genco Erkal (2009), Müşfik Kenter (2010), Gülriz Sururi (2011), Haldun Dormen (2012), Rutkay Aziz (2013), Prof. Zeliha Berksoy (2014), Cihan Ünal (2015), Erdal Özyağcılar (2016), Ayten Gökçer (2017), Ayla Algan (2018).



1 MİLYON SEYİRCİYLE BULUŞTU



Her yıl yerli ve yabancı tiyatro gruplarını Adana ve İstanbul\'da seyirciyle buluşturan Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 19 yılda 42 farklı ülkeden 103 yabancı tiyatro grubunu, yerli ve yabancı, 6 binden fazla sanatçıyı ağırladı. Festivalde, Türkiye\'den özel tiyatrolar ve Devlet Tiyatroları\'nın sahnelediği oyunlar da dahil toplam 381 oyun ve 816 temsil düzenlendi. Türkiye\'nin birçok yerinden seyircinin ilgiyle takip ettiği Adana Tiyatro Festivali\'nde sahnelenen oyunlar bugüne kadar 1 milyona yakın seyirci tarafından izlendi.