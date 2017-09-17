(Görüntülü Haber) AB Bakanı Ömer Çelik: Contemporary, Türkiye’nin tanıtımı açısından çok önemli’’

İSTANBUL(DHA) - CONTEMPORARY Istanbul (CI) 12. yılında çağdaş sanatın en yeni örneklerini İstanbul’da bir araya getirmeye devam etti. Fuara katılan Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, ‘’Bu fuar, Türkiye’nin tanıtımı açısından çok önemli’’ dedi.





Etkinliğe katılan 42’si yabancı, toplam 73 galeri ile yaklaşık bin 500 sanat eseri Lütfi Kırdar Rumeli Salonu ve İstanbul Kongre Merkezi’nde sanatseverler ile buluştu. Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik de fuarı ziyarete gelenler arasındaydı. Bakan Çelik fuarla ilgili izlenimlerini şu sözlerle paylaştı:





‘’Burası Türkiye’nin büyük potansiyelini gösteriyor. Dünyanın her tarafından sanat galerileri buraya akın ediyorlar. Gözlemlediğim kadarıyla da her sene standartları yükseliyor, dünyanın uluslararası sanat alanında oyuncuları, galerileri buraya geliyorlar. Bu fuar Türkiye’nin tanıtılması açısından çok önemli. Vatandaşlarımızın, gençlerin buraya gösterdiği ilgi bakımından da gurur verici.’’





BAŞKAN GÜRELİ: FUARA İLGİDEN ÇOK MEMNUNUZ





Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ise “Fuarımızı ayın 13’ünde açtık. Açılış günü ve devamında çok yoğun bir ilgi geldi. Çok memnunuz bundan. Hem yabancı hem yerli galeriler çok iyi satış yapıyorlar. Türk koleksiyonerin, yabancı koleksiyonerin ilgisi fuarımızı çok ayakta tuttu. Geçen senenin zorluklarına rağmen bu sene yeniliklerle de beraber çok başarılı bir fuar içindeyiz. Bu fuarın ve içinde bulunduğumuz sanat dolu haftanın yurt dışında Türkiye’ye yönelik çok önemli ve son derece olumlu olduğunu, ihtiyacımız olan o olumlu algıya doğru bizi götüreceğini ve bence en önemli ürünün de sanat olduğunu düşünüyorum’’ diye konuştu.





Yerli ve yabancı sanatseverlerin Türkiye’de merakla takip ettiği fuar 17 Eylül’de sona erecek.