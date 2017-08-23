(Görüntülü Haber) AB Bakanı Çelik: Türkiye'nin Almanya ile bir husumeti yok (2)

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye\'nin Almanya ile bir husumetinin bulunmadığını, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel\'in sarf ettiği cümlelerin her iki ülke arasındaki tarihsel derinliğe yakışmadığını söyledi. Ceyhan Ticaret Odası tarafından düzenlen toplantıda konuşan Bakan Çelik, Türkiye\'nin hiçbir müttefiki ile olumsuz bir ilişki içerisinde olma arzusunun bulunmadığını belirtti. Müttefiklerle her zaman güvenlik açısından, ekonomi açısından en verimli işbirliğini geliştirmek istediklerini belirten Çelik, \"Ama geçmiş dönemlerde gördük maalesef, bazı müttefiklerimiz terör konusunda çifte standartla yaklaşım gösteriyorlar. PKK terör örgütünün çeşitli Avrupa ülkelerindeki faaliyetlerini, uzun yıllardır duyuyoruz. Özellikle Almanya gibi ülkelerde çok ciddi bir yapılanma içerisindeler ve Cumhurbaşkanımız tarafından kendilerine binlerce dosya teslim edilmiştir. Fakat bu dosyalardan birine bile doğru düzgün cevap verilememiştir. DEAŞ terör örgütü ile mücadele olduğu zaman Türkiye\'ye en yüksek sesle çağrı yapanların, PKK terör örgütü söz konusu olduğu zaman sessiz sedasız mazeret üretmeleri çifte standarttın tipik bir örneğidir\" dedi. GABRİEL\'İN KONUŞMASI YAKIŞMIYOR Türkiye\'nin kimse ile bir husumet ilişkisinin bulunmadığını vurgulayan Bakan Çelik, şöyle devam etti: \"Biz ekonominin daha çok büyümesini, serbest piyasanın daha çok artmasını, halklar arasındaki sorunun daha çok diplomasi ile çözülmesini istiyor, bunu arzu ediyoruz. Ama biz DAEŞ terör örgütü ile mücadele ederken, kendileri PKK terör örgütü, FETÖ\'yü himaye edecek şekilde pozisyon alırlarsa, kuşkusuz bu çifte standarttın altını çizeriz. Türkiye\'de bu kadar Alman turisti kendimizden bir parça sayarak ağırlarken ve bundan büyük bir memnuniyet duyarken, Türkiye\'de birçok Alman vatandaşı Antalya\'ya değişik yerlere yerleşmiştir ve biz bundan büyük bir memnuniyet duymaktayız. Dolayısı ile Türkler ve Almanların arasında herhangi bir problem yoktur. Sigmar Gabriel gibilerin sürekli olarak sanki Türklerin Almanlara karşı bir husumeti varmış gibi kendi siyasi propagandasının bir parçası haline getirmek için bu şekilde yanlış cümleler kurması, Türkiye ve Almanya arasındaki tarihsel derinliğe yakışmıyor. Nasıl ki kendi değerlerine saygı istiyorlarsa, biz de değerlerimize saygı istiyoruz. Hiç kimseye, hangi millete bağlı olduğuna bakılarak bir soruşturma yapılmıyor. Kendileri hukuk devleti ise Türkiye de hukuk devletidir. Türkiye\'deki hukuki teamüllere de saygı göstermek zorundadır. Bir diğer konu ise Türkiye Cumhuriyetimizin Cumhurbaşkanı, kırmız çizgimizdir. Cumhurbaşkanımız hakkında saygılı bir dil kullanacaklar. Cumhurbaşkanımız, devletin ve milletin bütünlüğünü ve birliğini temsil etmektedir. Ona karşı özenli bir dil kullanılması saygısızlık yapılması, Türk milletine ve devletine karşı saygısızlık anlamına gelir ve buna hiçbir vatandaşımız müsaade etmez. Dolayısı ile yaptıkları şeyin farkına varsınlar, sayın Markel\'in güzel bir ifadesi vardı, \'Birbirimiz hakkında konuşmayalım, birbirimizle konuşalım\' diye, biz Alman siyasetçileri ve Merkel\'i sayın Merkel\'in söylediği bu cümleye davet ediyoruz.\" Adana Milletvekili olan Bakan Ömer Çelik Ceyhan\'a kurulması planlanan organize sanayi bölgesi hakkında verilen bilgileri dinleyerek, STK temsilcileri ile sorunlar hakkında bilgi alış-verişinde bulunurken,. Ceyhan\'ın son derece önemli ve gelişme potansiyeli yüksek bir ilçe olduğunu belirtti.. Önümüzdeki dönem ve yılların Ceyhan için çok daha iyi olacağını aktaran Bakan Çelik, \"İlçemize, Adana\'mıza daha çok ne kazandırabiliriz diye hep beraber çalışmaya devam edeceğiz\" dedi.