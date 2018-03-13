(Görüntülü Haber) 77 yaşında okuma ve yazmayı öğrenip avukat olacak

İSTANBUL, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan \'Okuma-Yazma Seferberliği\'ne destek veren Ümraniye Belediyesi ve ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Okuryazarlık Seferberliği İşbirliği Protokolü imzalandı. Programa katılan 77 yaşındaki KaniyeYosmaoğlu okuma-yazmayı öğrenip avukat olacağını söyledi.





Ümraniye Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen protokol anlaşması tanıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu ve Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen’in protokol konuşmalarıyla başlayan programda Ümraniye Belediyesi, Ümraniye Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ümraniye Halk Eğitimi Merkezi Okuryazarlık Seferberliği İşbirliği Protokolü tanıtımı yapıldı.





12 GÜNDÜR EĞİTİM ALIYOR





12 gündür okuma-yazma eğitimi alan 77 yaşındaki KaniyeYosmaoğlu’nu babası okula göndermedi. Tüm yaşıtları eğitim alan Yosmaoğlu’nun arkadaşları okudu ve birer meslek sahibi oldu. Bu durum Yosmaoğlu için büyük bir acı ve heves olarak içinde derin bir yara oluşturdu ama o yılmadı. Belediyenin açmış olduğu kurslara katıldı ve hedeflerini yüksek tuttu. Yaşına aldırış etmeyen Yosmaoğlu’nun en büyük hayali bir avukat olmak.





Okumanın kendisi için çok önemli olduğunu kaydeden Yosmaoğlu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:





“Rahmetli babamın beni okula göndermemesinin acısını çekiyorum. Bana yazık günah değil mi? Bir yere gittiğimde bir şey bilmediğim için hep soruyorum. Okuma yazmam olsa kimseye bir şey sormazdım. Ben utanmıyorum. Beni okutmayanlar utansın. Okuma-yazma bilmeyenler hemen okula yazılsın, okumayı öğrensin. Kursa gelen ve okuma yazma bilmeyenlere okumayı öğretmeye çalışıyorum.”





“OKUMA-YAZMA BİLMEYEN KALMAYACAK”





Okuma-yazma seferberliğinden herkesin memnun kaldığını kaydeden Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, tanıtım programı öncesinde konuştu. Can, “Bizden büyük küçük okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımıza belirli bir disiplin çerçevesinde okuma-yazma öğretiyoruz. Milli eğitim müdürümüzden aldığımız bilgiye göre bu eğitimlere en çok ilgi Ümraniye’den gelmiş. Okuma-yazma bilmeyen kalmasın istiyoruz” dedi.





Can’ın, avukat olmak istediğini söyleyen Kaniye Yosmaoğlu ile diyaloğu da renkli görüntülere sahne oldu.





ÜMRANİYE’DE OKUMA-YAZMA SEFERBERLİĞİ





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ‘Okuryazarlık Seferberliği’ kampanyası kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Halk Eğitim Merkezleri’nde kurslar açıldı. Okuma yazma bilmeyen 45 yaş üstü çoğunluğu kadın çok sayıda vatandaşın, 1. Kademe Yetişkin Okuma Yazma Kurslarına katılmaları sağlanarak okuryazar hale getirilmesi ve ilkokul düzeyinde öğrenim görmelerini sağlayacak olan II. Kademe Yetişkin Okuma Yazma Kurslarına yönlendirilmesi amaçlandı. Bu kurslardaki kursiyer sayısı bin 175, 01 Eylül 2017- 5 Şubat 2018 arası açılan okuma-yazma kurslarındaki kursiyer sayısı ise 404 olarak kayıtlara geçti. Genel toplam da bin 579 kişiye ulaştı.



