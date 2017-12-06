(Görüntülü Haber) 6 yaşındaki Derya, 3.5 yıldır karaciğer nakli bekliyor

Aytekin KALENDER/ÇAYELİ (Rize), (DHA) - RİZE’nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinde oturan Fatma ve Hızır Yıldız çiftinin 6 yaşındaki kızları Derya, 3.5 yıldır karaciğer nakli bekliyor. En büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek olduğunu anlatan Derya, “Tayyip dedeyi görmek istiyorum. Ona iyileşmek istediğimi söyleyeceğim” dedi. Kirazlı Mahallesi’nde yaşayan Fatma ve Hızır çifti, çocuklarının sağlık sorunlarını tedavi edebilmek için uğraş veriyor. Karaciğer nakli yapılan ve sağlığına kavuşan 15 yaşındaki oğlu Yusuf’un ardından kızı Derya da aynı hastalıkla karşı karşıya kaldı. Sürekli kaşınan, uyku problemleri yaşayan küçük kız 3.5 yıldır karaciğer nakli için bekliyor. Gönüllü olan anne Fatma Yıldız, şeker hastalığı nedeniyle kızına karaciğer veremedi. Aile gönüllü verici olmak isteyenlerin kendilerine ulaşmasını istiyor. \'GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ TELEFONLARDA\' Baba Hızır Yıldız, kızının 3.5 yıldır karaciğer nakli beklediğini belirterek gönüllü verici aradıklarını söyledi. Yıldız, “Gitmediğim, çalmadığım kapı kalmadı. Kızım için gönüllü verici bulamadım. Kızımın sağlık sorunları arttı. Uykusu kalmadı, sürekli kaşınıyor. Kızımın acil nakil olması lazım ama nasıl bulacağız, ne yapacağız bilemiyoruz. Her an gözümüz kulağımız telefonlarda. İnşallah sesimiz duyulur ve kızım için gönüllü bir verici bulabiliriz” dedi. \'TAYYİP DEDEYİ GÖRMEK İSTİYORUM\' Anne Fatma Yıldız da kızının kendisine sürekli ‘Ben yaşamak istiyorum anne’ dediğini hatırlattığını ve çok üzüldüğünü söyledi. Yıldız, “Bana ‘Ben yaşamak istiyorum.Tayyip dedeme ulaşmak istiyorum. Ben onu görüyorum ama o beni görmüyor’ diyor. Gece gündüz uykusu yok. Ben kızıma karaciğerimi verecektim olmadı. Gönüllü karaciğer vermek isteyen olursa bekliyoruz. Okula gitmek istiyor. Gidemediği için ağlıyor” diyerek çaresizliğini dile getirdi. Küçük Derya da “Tayyip dedeyi görmek istiyorum. Ona iyileşmek istediğimi söyleyeceğim” diyerek gözyaşlarını tutamadı. Karaciğer nakli yapılan ağabeyi Yusuf Yıldız ise kendisi gibi kardeşinin de iyileşmesini istediğini söyledi.