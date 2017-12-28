(Görüntülü Haber) 6 yaşında kollarını kaybetti ama ağzıyla resim çizmeye devam etti

İSTANBUL, (DHA) -RESSAM Yusuf Akgün, altı yaşında elektrik direğine çıkınca elektrik çarpması sonucu iki kolunu da kaybetti, sonrasında çocuk esirgeme kurumunda büyüdü ama pes etmedi. Engeliyle mücadele etti, bir şeylerin üstesinden gelmek istedi. Ağzına kalemi aldı ve resim yapmaya başladı. Akgün, kendisine büyük saygınlık kazandırdığını söylediği bu yeteneğinin şimdi herkese örnek olmasını istedi ve “Kendiniz için kalkın, pes etmeyin” dedi. Esenler Belediyesi’nin düzenlediği “Akif\'in şiirlerini çizgi ile anlattılar” adlı serginin açılış töreni vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Satırlarda gizlenen dünyayı bugünkü kuşaklara anlatma amacıyla yola çıkılan ve aralarında Hasan Aycın, Yusuf Akgün, Halimenur Sevim, Dağıstan Çetinkaya gibi 19 çizerin yer aldığı sergide, 46 eser sergilendi. Vefatının 81’inci yıl dönümünde farklı bir şekilde anılarak hatırlanan Ersoy’un İstiklâl Marşı satırlarından Çanakkale’ye, Bülbül şiirinden Mahalle Kahvesi\'ne kadar Akif\'in birçok şiiri usta çizerlerin yorumuyla tuvale yansıdı. Sergiye davet edilerek Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un portresini ağzıyla çizen Yusuf Akgün de tüm engellilere örnek oldu. “EN BÜYÜK ROL MODELİM ‘ÇOLAK SALİH’DİR” Kendini ifade edebilmek ve engeli hayatını değiştirmek için resim yapmaya başlayan Akgün, en büyük rol modelinin Tarık Buğra’nın ‘Küçük Ağa’ eserindeki Çolak Salih olduğunu söyledi. Akgün, “Kimse ona inanmıyordu ama o Kuvayi Milliye’ye katılmak için dağlarda bayırlarda gizli gizli taş atıyordu. Ben de onu örnek aldım ve verildiğim çocuk esirgeme kurumunda engelimi yok etmek için ağzımla tuttuğum kalemle resim yapmaya başladım. Çizgi romanlara olan merakımla oradaki karakterleri kopyalayarak çizdim” diye konuştu. “AĞLASALAR DA SIZLANSALAR DA BU HAYAT ONLARIN, AYAĞA KALKSINLAR” Yarışmalara ve çeşitli faaliyetlere katılarak çizimlerini ve resimlerini daha güzel yapmaya başlayan Akgün, bununla da yetinmedi. Profesyonel yüzme ve kick boks yaptı. Türkiye’yi Helsinki Olimpiyatları’nda temsil etti. Kendi gücünü çocuk yaşta keşfeden Akgün, kendisi gibi engeli olanlara seslendi: “Ağlasalar da, sızlansalar da, yatsalar da hayat onların. Biz insanız. Doğamız gereği keşfetmeyi, üzülmeyi, çabalamayı ve sevilmeyi yaşayan bir varlığınız. O yüzden evde oturmaktan ziyade ‘İnsanlar ne diyecek’ demeden ‘Ben ne yapabilirim ki?’ demeden başlarını kaldırmalılar. Engellerini, psikolojilerini bir yana bırakarak kendileri için bir şeyler yapmak istiyorlarsa kalksınlar ve çabalasınlar.” “BENİ GÖRÜNCE ÖNCE AĞLAYIP SONRA ‘AAA’ DİYORLAR” İnsanların onları gördükleri zaman mendillerine sarılmasını istemeyen Akgün,“Bizi gördükleri zaman hemen mendillerine sarılıyor ve ağlamaya meyilleniyorlar. Ama ağzımla kalemi tuttuğum zaman önce ağlayıp sonra ‘Aaa’ diyor ve ilginç buluyorlar. İnsanlar üzülebilir, ağlayabilir ama benim engelimle çatışacak bir sebebim var. Bu gurur verici ama bu konuda böbürlenmek de istemiyorum. Benim için önemli olan saygınlık. Kalemi tuttuğum zaman insanların bana acımasından ziyade saygınlık kazanma benim için daha önemli” diye konuştu. Serginin açılışını yapan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta ve AK Parti İstanbul milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı kurdele kesim töreninden sonra Yusuf Akgün’ü Mehmet Akif Ersoy’un portresini çizerken ziyaret etti. İnsanların kendisine gıpta ile bakılmasından memnuniyet duyan Akgün’ün mutluluğu gözlerinden okundu. Sergi, 31 Aralık Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.