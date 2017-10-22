(Görüntülü Haber) 54'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali kortejle başladı (2)

SİNEMANIN YILDIZLARI KIRMIZI HALIDA YÜRÜDÜ



54. Uluslararası Antalya Film Festivali, Onur Ödülleri töreni ve sanatçıların kırmızı halı geçişiyle devam etti. EXPO 2016 Antalya Kongre Merkezi\'nde gerçekleştirilen törene katılan sanatçılar şıklıklarıyla dikkati çekti. Kırmızı halıda Akademi ödülü, \'SAG\' ve \'BAFTA\' ödülü sahibi, \'Altın Küre\', \'Tony\' ve \'Emmy\' ödülü adayı Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu Christopher Walken, ABD\'li aktris Juliette Lewis ile Türkiye\'den Fadik Sevin Atasoy, Necati Şaşmaz, Şoray Uzun, Birol Güven, Osman Sınav, Suzan Avcı, Necla Nazır, Tuğçe Tayfur, Ferit Aktuğ, Özlem Balcı, Şerif Gören, Şebnem Dilligil, İsmail Güneş, Atılgan Gümüş, Burçin Abdullah, Meriç Başaran, Aydın Sarman, Murat Han, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak, Nilay Deniz, Elçin Karabulut, Duygu Çetinkaya, Ertuğrul Şakar, Ali Bilgehan Birincioğlu, Hasan Küçük, İpek Erdem ve festivalin jüri başkanı Filistinli yönetmen Elia Suleiman kırmızı halıda yürüdü. Kırmızı halıda kadın sanatçılar birbirinden renkli ve şık kıyafetleriyle gazetecilere poz verdi.



Sanatçıların yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel de kırmızı halıdan geçerek salona girdi.