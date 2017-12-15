(Görüntülü Haber) 5 günlük bebeğin bağırsaklarından 1 kilo 300 gram kitle çıkarıldı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da Harran konteyner kentinde kalan Suriye uyruklu Meryem ile Ramazan Hac Halaf çiftinin yeni doğan erkek bebeğinin bağırsaklarında oluşan 1 kilo 300 gram ağırlığındaki kitle, ameliyatla çıkarıldı. Harran konteyner kentinde kalan Suriyeli Halaf çiftinin 5 gün önce 3 kilo 100 gram ağırlığında erkek bebeği dünyaya geldi. Kontrolde, bebeğin kalın bağırsaklarında 40 santim genişliğinde kitle oluştuğu belirlendi. Bunun üzerine bebek, özel bir hastanede ameliyata alındı. Op. Dr. Ali Suat Erkoç ve ekibi, yaklaşık 2.5 saat süren ameliyatla bebeğin karnından 1 kilo 800 gram ağırlığında kitle çıkardı. Kuvöze alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Op. Dr. Ali Suat Erkoç, yeni doğan bir bebekte ilk defa bu büyüklükte kitle gördüğünü belirterek, şunları kaydetti: \"Hasta 4 günlükken bize geldi, yaptığımız tetkiklerde kitleyi gördüğümüzde oldukça şaşırdık. Dünyada ve Türkiye\'de böyle büyük bir kitlenin nadir görüldüğünü biliyoruz. Kitleyi tamamen çıkardık. Kitle bağırsağa ait bir kitle idi. Kitlenin incelenmesi için patoloji laboratuvarına gönderdik. Biz de sonucunu bekliyoruz. Biz hastanın karnındaki kitleyi çıkardıktan sonra bebeğin kilosu nerdeyse yarı yarıya azaldı. Kitle yaklaşık 1 kilo 300 gram idi. Hastanın şu an kilosu 1 kilo 800 gramdır.\"