(Görüntülü Haber) 46'ncı İstanbul Müzik Festivali yıldız isimleri ağırlayacak

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Müzik Festivali, 23 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında yapılacak. 46. yılına giren ve bu yıl “aile bağları” temasıyla düzenlenecek festival, La Scala Filarmoni Orkestrası, mezzosoprano Joyce DiDonato ve Mischa Maisky’nin de aralarında olduğu yıldız isimleri ağırlayacak. 46. İstanbul Müzik Festivali’nin programı, Yapı Kredi Kültür Sanat’ta bugün yapılan bir basın toplantısıyla duyuruldu. Toplantıya, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı ve E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen ve İstanbul Müzik Festivali Direktörü ve İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak konuşmacı olarak katıldı. İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı konuşmasında, “İstanbul Müzik Festivali 46 yıldır İstanbul’un kültür ve sanat yaşamını zenginleştiriyor ve hem sanatçılar hem de izleyiciler için önemli bir uluslararası platform yaratıyor. Festival programında bu yıl da büyük solistler ve önemli orkestralar, prömiyerler, disiplinlerarası söyleşiler, her yaştan izleyiciye açık, geniş katılımlı ücretsiz konserler yer alıyor. Bunun yanı sıra festivalde, İKSV olarak gençlere ve çocuklara yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bu çalışmaların hem klasik müziğin hem de ülkemizin geleceğine önemli etkileri olacağına inanıyoruz. Festivalde yer alan tüm sanatçılara, her yıl Haziran ayını özlemle bekleyen festival izleyicilerine, Festival Sponsoru ECA Presdöküm Sanayii A.Ş. başta olmak üzere 46. İstanbul Müzik Festivali’nin gerçekleştirilmesine destek veren tüm kurum ve kuruluşlara içten teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi. Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı ve E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen de şunları söyledi: “Elginkan Topluluğu olarak biz, tüm iş alanlarımızın yanı sıra kültür - sanat faaliyetlerine, eğitime ve bilime büyük değer veren bir aileyiz. İstanbul Kültür Sanat Vakfı ile 1988 yılında başlayan işbirliğimiz karşılıklı dostane duygularla her geçen yıl artarak devam etmiş ve bugünlere kadar gelmiştir. Bu işbirlikteliğimiz esnasında birçok kıymetli sanatçımızı ağırladık; festivalin önemli isim ve topluluklarından Suna Kan, İdil Biret, Halit Turgay ve Fazıl Say gibi isimleri İstanbul’da sanatseverlerle buluşturduk. İKSV ile ortak hedefimiz, müziği çok yönlü ele alarak, tüm ülkemizin geleceği gençleri ve müzikseverleri aralarında aile bağının kurulduğu bir müzik anlayışıyla buluşturmaktır. Festivalimizin bu yılki ‘aile bağları’ teması sayesinde müziğin birleştirici gücünü içimizde hissederek eşsiz bir müzik ziyafetine tanık olacağız. Ruhundan Müzik Akanların aile bağlarını müzikle güçlendirmek dileğiyle.” Festival programı ve temasına dair detayları aktaran İstanbul Müzik Festivali Direktörü ve İKSV Genel Müdür yardımcısı Yeşim Gürer Oymak, festivalin bu yıl birçok aileyi ağırladığını belirterek, “Bu sene “aile bağları” teması etrafında şekillenen İstanbul Müzik Festivali sunduğu zengin program kapsamında birçok aileyi ağırlıyor: Mischa Maisky ile çocukları Lily ve Sascha, Ferhan ve Ferzan Önder, Güher ve Süher Pekinel, Skride Quartet’in kardeş üyeleri Lauma ve Baiba Skride, Kudsi Erguner ve oğlu, Akatay Ailesi, Diana Damrau ve eşi Nicholas Teste, Hakan Güngör ve eşi Meral Azizoğlu. Ve tabii festivalde daha önce çeşitli yıllarda diğer aile üyelerini ağırladığımız Capuçon, Onay, Bunuatishvili, Hagen aileleri. Bu yıl İstanbul’un yine kültürel mirasının altını çizdiğimiz, mekânla konuşan içeriklerde bir konser seçkisi sunmaya hazırlanıyoruz. Aya İrini Müzesi, Kapalıçarşı, Sirkeci Garı, Rahmi Koç Müzesi, Sinagoglar ve Kiliseler, İstanbul’un çok kültürlülüğüne dikkati çeken pek çok mekân konserlerimize ev sahipliği yapacak.” FESTİVALİN BU YILKİ TEMASI “AİLE BAĞLARI” 46 yıldır farklı kuşakları müzikle buluşturan İstanbul Müzik Festivali’nin teması “aile bağları” olacak. Sanatçıları, dinleyicileri, destekçileri ve çalışanlarıyla kendisi de büyük bir aile olan İstanbul Müzik Festivali, bu yıl müzikseverleri aile ilişkileri arasındaki müziğin izini sürmeye, müziğe dair anılarını yeniden hatırlamaya ve keşfetmeye davet ediyor. Festival bu tema kapsamında müzikseverleri, kardeş müzisyenler Lauma & Baiba Skride, Güher & Süher Pekinel ve Ferhan & Ferzan Önder, baba ve çocuklar Selman & Kudsi Ergüner, Mischa, Lily & Sascha Maisky ile eş müzisyenler Diana Damrau & Nicolas Tesle’nin de aralarında olduğu zengin bir programla buluşturacak. 46. İstanbul Müzik Festivali kapsamında bu sene “aile bağları” temasını merkezine alan bir sosyal medya kampanyası da gerçekleştirilecek. Festival takipçilerinin enstrüman çalarken çekilmiş ve #ailebağları etiketiyle paylaşacağı çocukluk fotoğrafları festivalin sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. FESTİVAL AÇILIŞI YİNE GENÇ BİR SOLİSTLE YAPILACAK 46. İstanbul Müzik Festivali, açılış konserini 14 yıldır gelenek haline getirdiği gibi genç bir müzisyenle gerçekleştirecek. Sascha Goetzel yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğindeki solist, 2017 XV. Uluslararası Van Cliburn Piyano Yarışması’nın ilk Güney Koreli birincisi Yekwon Sunwoo olacak. Piyano repertuarının en güç konçertoları arasında sayılan Rachmaninov’un 3. Piyano Konçertosu’yla Altın Madalya kazanan ve Türkiye’deki ilk konserini festivalde gerçekleştirecek olan 28 yaşındaki Yekwon Sunwoo piyano üzerindeki üstün hâkimiyeti ve kuvvetli yorumculuğuyla son yıllarda pek çok ödülün sahibi oldu. 46. İstanbul Müzik Festivali açılış töreni ve konseri 23 Mayıs Çarşamba akşamı saat 19.00’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek. YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ MISCHA MAISKY’E, ONUR ÖDÜLÜ PROF. YEKTA KARA’YA 46. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Rostropovich ve Piatigorsky’nin varisi olarak anılırken, iki isimle de çalışmış tek isim olma ayrıcalığı taşıyan efsanevi viyolonselci Mischa Maisky’e takdim edilecek. Festival, benzersiz kariyeri ve hayat hikâyesine sahip Maisky’i iki konserde ağırlayacak. Maisky ilk konserini köklü geçmişiyle tanınan Franz Liszt Oda Orkestrası’yla 2 Haziran Cumartesi günü Aya İrini Müzesi’nde gerçekleştirecek. Konser öncesinde sanatçıya “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” takdim edilecek. Festivalin bu yılki temasına gönderme yapan ve sanatçının kızı Lily ve oğlu Sascha’yla birlikte gerçekleştireceği Maisky Kesişmeleri başlıklı konser ise 4 Haziran Pazartesi akşamı Süreyya Operası’nda müzikseverlerle buluşacak. 46. İstanbul Müzik Festivali’nin bu yılki “Onur Ödülü” ise Prof. Yekta Kara’ya takdim edilecek. Kara, ödülünü festivalin açılış töreninde alacak. LA SCALA FİLARMONİ ORKESTRASI 9 YIL ARADAN SONRA İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ’NDE İstanbul Müzik Festivali’nin en son 2009 yılında ağırladığı dünyanın en önde gelen orkestralarından La Scala Filarmoni Orkestrası, şef Daniel Harding yönetiminde ve Grammy ödüllü piyanist Daniil Trifonov eşliğinde müzikseverlerle buluşacak. La Scala konseri 27 Mayıs Pazar akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek. 2017 ECHO KLASİK ÖDÜLÜNÜ ALAN “SAVAŞTA VE BARIŞTA” TÜRKİYE’DE İLK KEZ Tüm dünyada geniş yankı uyandıran, mezzosoprano Joyce DiDonato’nun projesi Savaşta ve Barışta, Türkiye’de ilk kez 46. İstanbul Müzik Festivali kapsamında dinleyicilerle buluşacak. Barış ve huzura müzik yoluyla ulaşabileceği inancıyla hayata geçirdiği Savaşta ve Barışta projesiyle ECHO Klasik Ödülünü alan, kendi neslinin en güçlü şancıları arasında gösterilen Joyce DiDonato aynı zamanda iki Grammy ödülü ve 4 kez aldığı ECHO Klasik Yılın Kadın Sanatçısı Ödüllünün de sahibi. Maxim Emelyanchev yönetiminde Il Pomo d’Oro Orkestrası’nın eşlik ettiği projenin kostümleri ise ünlü İngiliz tasarımcı Vivienne Westwood’un imzasını taşıyor. Savaşta ve Barışta, 1 Haziran Cuma akşamı Aya İrini Müzesi’nde müzikseverlerle buluşacak. Konserin hemen öncesinde Barış İçin Müzik Korosu Aya İrini avlusunda konsere gelen dinleyicileri karşılayacak. “YARININ KADIN YILDIZLARI” İLE GELECEĞİN MÜZİSYENLERİNİ KEŞFEDİLİYOR İstanbul Müzik Festivali 40. yılında başlattığı Festival Genç Solistini Sunar projesinin ardından 46. yılında geleceğin kadın müzisyenlerini desteklemek amacıyla yeni bir projeye imza atacak. Yarının Kadın Yıldızları, TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) işbirliği ve dinleyicilerin katkılarıyla üstün yetenekli müzisyenlerin çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine destek olacak. Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu’na lisans veya lisansüstü seviyesinde yurtdışında bir müzik okulundan kabul alan, yurtdışında müzik eğitimini sürdüren ya da kariyer gelişimine olumlu katkıda bulunacak ustalık sınıfı, orkestra seçmesi, uluslararası yarışma gibi etkinliklere katılım veya çalgı alımı için desteğe ihtiyaç duyan kadın müzisyenler başvurabilecek. Başvurular İstanbul Müzik Festivali Direktörü ve İKSV Genel Müdür Yardımcısı müzikolog Yeşim Gürer Oymak başkanlığında, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, piyanist Muhiddin Dürrüoğlu, klarnet sanatçısı Ayşegül Kirmanoğlu ve besteci Özkan Manav’dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Seçici Kurul tarafından desteğe değer bulunan adaylar, Türkiye’nin ilk “harika çocuğu” İdil Biret’le birlikte 28 Mayıs Pazartesi akşamı Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da gerçekleştirilecek Yarının Kadın Yıldızları konserinde dinleyicilerle buluşacak. Konsere Doğru Etkinlikleri kapsamında yazar Yekta Kopan moderatörlüğünde, çalışmalarını Massachusetts Institute of Technology (MIT)’de sürdüren ve Harvard Genç Akademi üyeliğine seçilen ilk Türk bilim insanı Canan Dağdeviren ve Trakya Tıp Fakültesi öğrencisi ve kök hücre araştırmacısı İnci Kadribegiç’in kişisel başarı hikâyelerini anlatacak. FESTİVALİN KAPANIŞINDA PEKİNELLER, İNGİLİZ ODA ORKESTRASI İLE BİR ARAYA GELECEK İngiliz Oda Orkestrası ile turnelerden albümlere uzanan pek çok başarılı işbirliği gerçekleştiren ikiz kardeşler Güher & Süher Pekinel bu kez 46. İstanbul Müzik Festivali’nin kapanış konseri için bir araya gelecek. İngiliz Oda Orkestrası ve Güher & Süner Pekinel konseri 12 Haziran Salı akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda Türkiye İş Bankası’nın katkılarıyla gerçekleştirilecek. Amerikalı şef Gerard Schwarz’ın yöneteceği konser ile 46. İstanbul Müzik Festivali görkemli bir kapanış yapacak.