(Görüntülü Haber) "Yatay geçiş, mecbur olduğunuz değil istediğiniz bölümde okumak için bir fırsat"

İSTANBUL, (DHA)- ÜNİVERSİTELERDE bahar dönemi öncesi başlayan yatay geçiş döneminin öğrenciler için bir fırsat olduğunu söyleyen İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Kılanç, \"Öğrenciler bu imkanların farkında değil, yatay geçişle istedikleri bölüm veya üniversiteye geçmek için bir şansları daha olabilir\" dedi. Adayların genellikle doğru tercih yapma konusunda sıkıntı yaşadığını söyleyen Kılanç, \"Yatay geçiş, doğru tercih yapamamış ve şu anda üniversitede okuyan öğrenciler için bir kulvar değiştirme şansı. Öyle olduğu için adayların eğer niyetleri varsa bu yatay geçiş fırsatını kullanmaları gerekiyor. Ön lisans öğrencileri için hem not ortalamasıyla hem de merkezi yerleştirme puanı esasına göre yatay geçiş yapmak mümkün. Lisans öğrencileri içinse sadece merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapma şansı var\" dedi. YATAY GEÇİŞ İÇİN İKİ YOL VAR Adayların yatay geçiş için iki yolunun olduğunu vurgulayan Kılanç, \"İlk olarak not ortalaması ile yatay geçiş yapılabilir. Buna göre öğrencinin üniversitede daha evvel aldığı derslerdeki not ortalamasının, yönetmeliğe göre, 100 üzerinden 60, 4 üzerinden ise 2.29 olması gerekiyor. Bu ortalamanın üzerindeki öğrenciler yatay geçiş hakkına sahip oluyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta üniversitelerdeki kontenjanlar. Kontenjanların kısıtlı olmasından dolayı üniversiteler ortalamanın dışında da şartlar getirebiliyor. İkinci yol ise 2012 yılında yönetmeliğe eklenen bir maddeyle hayata geçen merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş fırsatı. Buna göre öğrencinin üniversiteye yerleştiği dönemdeki merkezi yerleştirme puanına bakılıyor. Bu puan o sene oluşan taban puanlardan hangisine yetiyorsa kişinin o bölümlere yatay geçiş yapma şansı oluyor\" diye konuştu. Öğrencilerin yatay geçiş imkanının çok fazla farkında olmadığını dile getiren Kılanç, \"Bunun yeterince farkına varıp istedikleri bölümlere geçmeye başladıklarında mecbur oldukları değil istedikleri bölümde okuma şansı bulacak ve daha mutlu olacaklar\" dedi. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDEKİ BURS KURALI Güz ile bahar yarıyılı arasındaki dönemde yapılan yatay geçişlere devlet üniversitelerinin bir kısmının izin verdiğini ifade eden Kılanç, \"Vakıf üniversitelerinin ise pek çoğunda bu imkan var. Adaylar üniversitelerin internet sitelerine girerek bu kontenjanları kontrol edebilirler. Vakıf üniversitelerindeki yatay geçişte önemli bir kural var. Yönetmeliğe göre burslu okuyan bir öğrenci yatay geçiş yaptığında bursunu kaybeder. Ama yatay geçiş yapılan üniversitenin mütevelli heyeti bu öğrenciye takdir ettiği oranda burs verebilir\" diye konuştu. \"BİR YILDA YÜZDE YÜZÜN ÜZERİNDE ARTIŞ OLDU\" YÖK Atlas çalışmasındaki verilere göre 2015 ile 2016 yılları arasında Türkiye genelindeki yatay geçiş oranlarında yüzde yüzün üzerinde artış olduğunu söyleyen Kılanç, \" Yatay geçişi öğrenciler şu anda keşfediyorlar, bunu kullanıyorlar ama bu oranın artması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü özellikle kariyer konusunda çalışan pek çok şirketten aldığımız istatistiklere göre pek çok kişi okuyup, mezun olduğu bölümden mutlu değil ve kariyerine o alanda devam etmiyor. Bunun önüne geçmek için kullanılması gereken yöntemlerden biri de yatay geçiş olabilir\" dedi.