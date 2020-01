(Görüntülü Haber) "Türkiye'de 2 evden 1'inde diş fırçası yok"

Buse ÖZEL - Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)-TÜRKİYE, ağız-diş sağlığı konusunda hünüz gelişmiş ülkelerin standartlarını yakalayamadı. 20-26 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle açıklama yapan Memorial Şişli Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü\'nden Diş Hekimi Aslı Tapan, hiç de iç açıcı olmayan Türkiye\'deki ağız ve diş sağlığı istatistiklerini verdi.

Tapan, Türkiye\'de her 2 evden 1\'inde diş fırçası olmadığını söylerken, her 10 kişiden 9\'unun ağız problemi yaşadığını, 65 yaş üstü insanların yüzde 50\'sinin dişlerinin tümünün eksik olduğunu, insanların yılda bir kere bile diş fırçası değiştiremediğini belirtti.

\"GENÇLERDE ÇÜRÜK ORANI ÇOK YÜKSEK\"

14 - 17 yaş arasındaki çocuklarda yapılan araştırmalarda çürük oranının çok yüksek olduğuna dikkat çeken diş hekimi Tapan, \"6 ayda bir diş hekimine gitmeyi öneriyoruz ama en geç senede 1 hastalarımızı görmek istiyoruz çünkü ağız ve diş sağlığı tüm vücut sağlığıyla o kadar çok bağlantılı ki bu bilinci hastalarımıza vermek istiyoruz. O yüzden herkesin ağız ve diş sağlığı kontrolüne her sene gelmesi gerekiyor\" dedi.

\"İNSANLAR DİŞ KAYBI OLUNCA DİŞ HEKİMİNE BAŞVURUYOR\"

Diş eti hastalıklarının özellikle şeker hastalığının ilerlemesine neden olduğunu belirten Tapan, sözlerine şöyle devam etti: \"Ağız ve diş problemleri üst solunum rahatsızlıklarına yol açabiliyor, mide rahatsızlıklarını arttırabiliyor. Özellikle ağızdaki kötü dolgular ve kötü restorasyonlar mikrobiyal yuva yapabiliyor ağızda. Ayrıca diş hekimine başvuranların büyük bir çoğunluğunu eksik diş nedeniyle diş hekimine gidenler oluşturuyor. Bu demek oluyor ki diş hekimine sorunlar büyüdükten sonra gidiyoruz. Bu nedenle her hastamıza ağız ve diş sağlığının önemini anlatmalıyız. Düzenli kontroller, diş fırçalaması ve sadece diş fırçalamasının yeterli olmadığını söyleyerek arayüz ürünlerinin de kullanımına dikkat çekmeliyiz. Arayüz fırçaları, diş ipleri, ağız gargaralarını da insanlara kullandırmak hedeflerimiz arasında.\"

Batı ülkelerinde diş hekimine gitme sıklığının yılda 5 iken ülkemizde 0,9 olduğunu belirten Tapan şunları söyledi: \"Diş sağlığında günlük fırçalama sayısı kadar, fırçalamanın süresi ve etkinliği de önemlidir. Fırçanın kılları diş eti çizgisi boyunca 45 derecelik bir açı ile yerleştirilmeli, yumuşak bir basınç ile yuvarlaklar çizilerek dişler temizlenmelidir. Bu da demek oluyor ki doğru ve etkin diş fırçalama topluma özellikle de çocuk yaştan başlayarak öğretilmelidir. Fırçalanmayan dişlerle ağız sağlığı zamanla kaybedilir. Sağlıksız bir ağızda yaralar oluşur, dişler çürür, diş eti hastalıkları gelişir. Dişlerin beyaz olması onların sağlıklı olduğunu göstermez. Ağız ve diş sağlığı, dişler, diş eti ve ağzınızla bir bütündür. Diş çürükleri ve diş eti hastalıklarını da önlemek gerekir. Dişler fırçalanmazsa ve diş ipi kullanılmazsa dişlerin aralarında besin artıkları kalır. Bunlar diş çürüğü ve diş taşı oluşumuna neden olur. Elektrikli diş fırçaları da kapsamlı etkin bir temizlik sağlamaktadır.\"

Ağız ve diş sağlığı için doğru beslenmenin de önemli olduğunu belirten Tapan, \"Kalsiyum ve C vitamini açısından zengin içerikli yiyecekler tüketilmelidir. Sağlıklı dişler için çocukluk döneminden itibaren süt, yoğurt ve peynir gibi kalsiyum kaynakları tüketilmelidir. Portakal, kavun gibi pek çok meyve ile brokoli ve ıspanak yeşil sebzeler de önemli C vitamini kaynaklarıdır\" dedi.