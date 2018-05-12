(Görüntülü Haber) "Türk-Japon ilişkilerinin geliştirilmesi için çalışıyoruz"

İSTANBUL, (DHA)- JAPAN International Cooperation Agency (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasui, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi\'ne (İYYÜ) konuk oldu. Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü öğrencilerine Türk-Japon ilişkileri üzerine bir konferans veren Yasui, \"İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına çalışıyoruz\" dedi. İYYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Cüneyt Ulutin, konferansı Japonya ve JICA Türkiye ile İşbirliği Çalışmaları adıyla düzenlediklerini belirterek, \"JICA, Türkiye\'ye yabancı olmayan bir kuruluş. 1959\'dan bu yana Türkiye ile işbirliği içinde. Hatta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Haliç ve Marmaray gibi projelerde de Türkiye\'ye hem bilgi hem de maddi anlamda katkıda bulunmuş. Bu kurum 5 bine yakın Türk\'e eğitim vermiş. Şu anda Türkiye\'de yaklaşık bin 400 civarı çalışanı ve 72 tane de uzman gönüllüsü bulunmakta\" diye konuştu. İki ülkeyi de tehdit eden doğal afetten bahseden Prof. Dr. Hakkı Cüneyt Ulutin, \"Depremler konusunda Japonya oldukça tecrübeli. Türkiye de bu tip doğal afetlerin insanların güvenliğinin bir parçası olması dolayısıyla simülasyon merkezleri kurmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda kaynak aktarımlarının nasıl yapılacağını bize anlatacak. Bu sayede belki pek çok proje hayata geçecek\" ifadelerini kullandı. \"İŞ GÜVENLİĞİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR\" İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi\'nde olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu anlatan JICA Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasui ise şunları söyledi: \"Türk Japon ilişkilerinin geliştirilmesi adına çalışıyoruz. Türk insanına Japonlar, Japonlara ise Türkiye hakkında bilgi vermek istiyoruz. İstanbul Yeni Yüzyıl öğrencilerine özellikle Japonya hakkında bilgi vermek için buradayız. Özellikle bizim JICA olarak Türkiye\'deki faaliyetlerimize yönelik bilgi vermek istedik. Japonya\'da insanlar çalıştığı alanın güvenliği sağlanmazsa çalışmaz. Bunun için işverenlerin mutlaka bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Yasal olarak da bunun denetlenmesi şart. Her yerde güçlü bir şekilde önlemin alınması gerekiyor. İşverenlerin çalışanları daha çok düşünerek çalışanları için güvenli ve iyi bir iş ortamı sağlamaları önem taşıyor.\"