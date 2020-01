(Görüntülü Haber) "Pestisitler uzun süre maruz kalanlarda kansere neden oluyor"

Haber: Buse ÖZEL / Gül Kaba İZMİR, (DHA) EGE Üniversitesi Gıda Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Baysal sebze, meyve üretiminde çok fazla kullanılan pestisitlere uzun süre maruz kalan insanlarda kanser ve bazı nörolojik rahatsızlıkların görüldüğünü ve bunların bilimsel çalışmalarla da kanıtlandığını belirtti. Prof. Dr. Taner Baysal, pestisit kullanımının çok dikkatli olması gerektiğini de vurgularken sebze ve meyvelerin dışının iyi yıkanmasının pestisit kalıntılarından kurtarmaya yardımcı olacağını söyledi. UZUN SÜRE KULLANIMDA MUTLAKA RAHATSIZLIK OLACAK Pestisitin zarar vermesinin ne kadar uzun süre maruz kalındığına bağlı olduğunu belirten Prof. Dr. Taner Baysal, \"Sürekli tükettiğinizde mutlaka bir takım rahatsızlıklar olacaktır. Genelde uygulayıcılarda yani tarım sektöründe çalışan, ilaçları atan kişilerde aşırı doz olması durumunda, uzun süre maruz kalındığında kanser gibi ya da bir takım nörolojik rahatsızlıklar gibi kronik rahatsızlıklara dönüşebiliyor. Pestisit de solunum, deri ya da ağız yoluyla girebiliyor. Tarımsal üretim ve sanayii üretimi çok etkili bir şekilde kontrol altındadır. Tüketicilerin kendi sağlıklarını korumak açısından sanayii üretimi yapan, büyük kontrol altındaki firmaların ürünlerini tüketmekte hiçbir sakınca yoktur. BİLİNÇLİ KULLANILDIĞI ZAMAN EKONOMİK VE KALİTELİ GIDA SAĞLIYOR Pestisitin ekonomik olması nedeniyle tercih edildiğini de belirten Prof. Dr. Baysal sözlerine şöyle devam etti: \"Türk Gıda Kodeksi\'ne göre tarımsal mücadelede kullanılan her türlü kimyasal madde pestisit olarak tanımlanır. Pestisit kimyasal madde olmakla birlikte zirai mücadelede hem ekonomik üretim hem de doğru kullanıldığı zaman gıda kalitesini arttırmak amacıyla kullanılan, bilinçli kullanıldığı zaman da zirai olarak ekonomik ve kaliteli gıda üretimine yardımcı olan maddeler olarak düşünülebilir. Pestisiti tarım sektöründe çalışan ve üretim yapan üreticiler kullanırlar. Nasıl kullanmaları lazım? Çok şeye dikkat etmek lazım. Eğer doğru kullanılmazsa pestisitlerin bu kimyasal maddelerin insana zararı var, çevreye zararı var. Etkili kullanılmadığı zaman, hedefinizde olan zirai mücadele yapmayı istediğiniz böcekler, fungisitler ya da zararlı otlar gibi bir takım hedef olan organizmalara etkili de olmayabilirler düşük doz kullandığı zaman. Bunun için mutlaka kullanılacak pestisitin kullanım talimatlarına uymak gerekir. İkincisi hava koşulları son derece önemli uygulama zamanında. Kullanacak kişilerin mutlaka eğitimli olmaları gereklidir.\" Dünyada gelişmiş ülkelerde tarım işçilerine eğitim verildiğini belirten Prof. Dr. Baysal bunun Türkiye\'de de yapılması gerektiğini açıkladı \"Kullanım şekli olarak her pestisitin uygulama şekli ayrı olabilir. Bunların içerisindeki etkili maddelerin hedefte olan organizmaya yeterli etkiyi sağlayabilmesi ve biraz önce söylediğim gibi insana, çevreye ya da doğal yaşama zarar vermesini engellemek için mutlaka bu talimatlara uygun olarak kullanılması gereklidir\" dedi. \"TÜRKİYE\'DE EKOLOJİK TARIM İYİ\" Pestisit kullanımının tarımda neden gerekli olduğunu da anlatan ve yetiştirdiğimiz gıda ürünlerinin tek başlarına üretildiğinde birçok organizmanın etkisinde kalabileceğini belirten Prof. Dr. Taner Baysal bu konuda şunları söyledi: \"Bu organizmalar insectler, fareler, zararlı otlar olabilir. Eğer pestisit kullanmazsak böyle bir durumda verimi azaltırlar. Bu uygulamaların yanı sıra ekolojik tarım uygulamalarında kullanılan farklı ilaçlar, daha doğadan elde edilmiş ilaçlar da bugün mücadele yöntemlerinden bir tanesi. Ama pestisit kullanımı şu nedenle tercih ediliyor genelde pestisitler doğru kullanıldığı zaman ekonomik. Hızlı, etkili ve etkileri uzun süre devam edebiliyor. Böyle olduğu zaman da genelde tarım sektöründe pestisit içeren kimyasal maddelerin kullanımı yaygın diğer mücadele yöntemlerine göre.\" Türkiye\'de organik tarımın iyi yapıldığını da belirten Prof. Dr. Taner Baysal bu ekolojik tarımı belli büyük firmaların da gerçekleştirdiğini açıkladı ve \"Ekolojik tarımda pestisit ya da kalıntı oranları her zaman kontrol altında olmak zorunda. Genelde ilaçsız ya da konvansiyonel ilaçların kullanılmadığı tarım olarak düşünülebilir ama Türkiye\'de geniş çaplı olarak da konvansiyonel üretim mevcut\" dedi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın belirlediği yaklaşık 600 etken madde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Taner Baysal pestisit kalıntılarının düzenli olarak örnekler alınarak denetlenmesi gerektiğini ve bu denetlemeler sonucunda belli bir oranın üstünde çıkan pestisit kalıntısının insan sağlığına zararlı olduğunu açıkladı. Pestisitlerin büyük çoğunluğunun suyla karıştırılarak kullandığını da söyleyen Prof. Dr. Taner Baysal bu maddelerin suda çözündüğü için iyi yıkandıkları takdirde kalıntılardan arınabileceğini söyledi.