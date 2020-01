(Görüntülü Haber) "Metrobüste uzun süre oturmak da ayakta kalmak da tehlikeli"

Buse ÖZEL - Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA) UZMANLARA göre otomobil içinde uzun saatler aynı pozisyonda oturmak bel boyun ağrıları bakımından tehlike yaratırken, metrobüs ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarında bir yere tutunarak uzun süre ayakta kalmak da sıkıntı yaratabiliyor. Memorial Şişli - Ataşehir Hastanesi Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Fatih Han Bölükbaşı, “Metrobüs veya otobüsle seyahat ederken bir yere tutunmak zorunda kalınıyor. Bu durumda kasların bir tarafında gerilme ve adale spazmı oluşuyor. Aynı şekilde oturmak da kas tembelliğine neden olabiliyor. Şehir içi uzun yolculuklarda yolcular birbirine yer verebilirse oturanlar çok oturmamış, ayakta duranlar da çok uzun süre ayakta kalmamış olur” dedi. \"ÇALIŞMA POZİSYONUNUZA DİKKAT EDİN\" Uzun saatler oturmanın insan vücudunda yarattığı etkileri anlatan Op. Dr. Bölükbaşı şunları söyledi: \"Çok uzun süre oturduğumuzda belli bir kas grubu çalışırken ters tarafta kalan kas grubu ise çalışmıyor. Çalışan kas grubu spazma girerek ağrılara neden olabilirken çalışmayan kas grubunda ise tembellik oluşuyor. Gün içinde yapılan ağır kaldırma gibi ani hareketler tembel kasların hazırlıksız yakalanmasına ve tutulmalara sebep olabiliyor. Dolayısıyla gün içinde çalışırken pozisyonumuzu değiştirerek oturmalı ve aynı pozisyonda uzun süre kalmamalıyız.” \"DİREKSİYONA DOĞRU OTURMALIYIZ\" Uzun süre direksiyon başında kalmanın da bel boyun ağrılarını tetiklediğini söyleyen Op. Dr. Bölükbaşı, “Özellikle büyük şehirlerde yoğun trafikte 2-3 saat gergin stresli bir ortamda kalmak ciddi bel boyun ağrıları yaratabiliyor. Otomobil kullanırken kalçamızı koltuğun ön tarafına almamalıyız. Kalça olabildiğince arkaya yaslanmalı ve bel çukuru yastık yada benzer şeylerle desteklenmelidir. Eğer araçta dik kalmayı sevmiyorsak koltuğu kalçamızla birlikte geriye almalıyız. Kalça ile belin aynı hizada olmasına özen göstermeliyiz. İmkân varsa 1 saatlik aralarla mola verilmeli. Arada bir çıkılan uzun yolculuklar belki bu açıdan önemli değil ama her gün trafikte 3 saat geçiriyorsanız, trafikte 10 dakikalık bir ara hem kan akışı için hem omurga sağlığı için çok faydalı olabiliyor” dedi. \"BİRBİRİMİZE YER VERMEK SAĞLIĞIMIZ İÇİN DAHA FAYDALI\" Metrobüs otobüs gibi toplu taşıma araçlarında uzun süre yolculuk yapmanın yaratabileceği sorunlara da değinen Op. Dr. Bölükbaşı, “ Toplu taşıma araçlarında ayakta kalındığında bir yere tutunma ihtiyacı duyuluyor. Bir yere tutunarak uzun süre yapılan yolculuklarda gerilme ve adale spazmları yaşanabiliyor. Aslında uzun metrobüs, otobüs yolculuklarında insanlar birbirine \'Ben çok oturdum biraz da siz otursanız\' diyebilse her iki tarafında sağlığı bakımından faydalı bir durum yaşanır” diye konuştu. \"HASTALAR AMELİYATA İHTİYAÇLARI OLUP OLMADIĞINI GENELDE ANLAYABİLİR\" Bel fıtığında gereksiz ameliyatlar yapıldığına dair halk arasında yaygın bir inancın bulunduğunu söyleyen Op. Dr. Bölükbaşı, insanların bu nedenle korktuğunu belirterek \"10 kişiden 9\'u, hayatının bir döneminde şiddetli bel boyun ağrısı çekiyor. Burada önemli olan doğru tanının konulabilmesi. Gerçekten kök basısı olan bel fıtıklarında ameliyat son derece faydalı sonuçlar veriyor. Bel fıtığı ameliyatı çoğunlukla konfor ameliyatıdır. Kişinin yaşam kalitesini düşüren ağrısı olması ve bu ağrının ameliyatsız tedavi yöntemleriyle geçmemesi ve bu ağrının nedeninin görüntüleme tektkikleriyle doğrulanması, ilerleyici güç kaybı olması ameliyat nedenidir. Bu nedenle hastalar da kendisinin ameliyata ihtiyacı olup olmadığını çoğunlukla anlayabilir\" dedi. \"BEL AĞRILARININ SADECE YÜZDE 15\'İ BEL FITIĞI KAYNAKLI\" Tüm bel ağrısı yaşayan insanlar içinde yüzde 15\'inin bel fıtığı olduğunu da hatırlatan Op. Dr. Bölükbaşı, \"Her bel ağrısının nedeni bel fıtığı, bel kayması değildir. Bel ağrılarının büyük kısmı mekanik ağrılar dediğimiz, bel kemiklerini birbirine bağlayan kas grupları ile alakalı ağrılardır. Kas ağrılarının en önemli nedeni de günlük hayatta uygunsuz duruş pozisyonlarıdır. Aynı pozisyonda uzun süre kalmak bu ağrıları sıklaştırır ve ağrıyı kronikleştirir. Burada bizim yaşam biçimimiz en önemli etkenlerin başındadır. Yanlış pozisyonda kalma nedeniyle oluşan bel ağrıları zamanla bel fıtığı, bel kayması gibi hastalıklara da zemin oluşturuyor\" dedi.