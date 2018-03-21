(Görüntülü Haber) "Katarlı gençler Türkçe öğrenmek istiyor"

İSTANBUL, (DHA)- İBN Haldun Üniversitesi (İHÜ) ile Katar\'ın Hamad Bin Halifa Üniversitesi arasında eğitimde işbirliği protokolü imzalandı. İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, \"Katar\'da Türkçe çok popüler bir dil ve Katarlı gençler Türkçe öğrenmek istiyorlar. Türk filmleri dolayısıyla Türkçe kelime öğrendiler\" dedi.





İbn Haldun Üniversitesi\'nin Kayaşehir\'deki kampüsünde düzenlenen törene İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ve Hamad Bin Halifa Üniversitesi Rektörü Dr. Ahmed M. Hasnah katıldı. İmza törenin ardından Prof. Dr. Şentürk, Dr. Hasnah\'a plaket takdim etti. Katar\'ın İslam dünyasının vizyoner ülkelerinden olduğunu belirten Prof. Dr. Recep Şentürk, \"Bir taraftan İslami kültürü muhafaza ederken, diğer taraftan modern bir yaklaşım sergiliyorlar. Bu açıdan Türkiye ile benzerlikleri çok güçlü. Biz Katar\'la ilişkilerimizi genişletmek istiyoruz. Katar\'daki vizyoner üniversitelerden bir tanesi Hamad Bin Halifa Üniversitesi. Bir mükemmeliyet merkezi olarak inşa edilmeye çalışılıyor. Dünya\'daki çok seçkin üniversitelerle işbirlikleri var. Bu üniversite ile yaptığımız anlaşma öğrenci değişimini içeriyor, akademisyenlerin değişimini içeriyor. Ortak eğitim programlar, sempozyumlar, paneller yapılmasını içeriyor\" diye konuştu.





\"ORTADOĞUYU TANIMAMIZA KÖPRÜ OLACAK\"





İbn Haldun Üniversitesi\'nin bir araştırma üniversitesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şentürk, \"Öğrencilerimizin yüzde 75\'i master ve doktora öğrencisi, yüzde 25\'i lisans öğrencisi. Biz Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak 3 dilde eğitim veriyoruz. Katar\'daki bir üniversite ile anlaşma yapmamız bizim Arapça eğitimimize destek olacak. Diğer taraftan Ortadoğu\'yu tanımamıza bir köprü olacak\" şeklinde konuştu. Katar\'da Türkçe\'nin popüler bir dil olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Şentürk, şöyle devam etti:





\"Katarlı gençler Türkçe öğrenmek istiyorlar. Türk filmlerinden birçok Türkçe kelime öğrendiler. Buranın onlar için çok cazip olacağını düşünüyorum. Bizim öğrencilerimiz de Katar\'a gidip yurtdışı tecrübesi kazanmaları, Ortadoğu ülkesi tanımaları çalışma ve araştırma bakımından iyi olacaktır.\"





\"BİRİNCİ İŞİMİZ YÜKSEK LİSANS\"





\"Gerçek bir araştırma üniversitesinde yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler için doğru adres İbn Haldun Üniversitesidir\" diyen Prof. Dr. Şentürk, \"Burası bir araştırma üniversitesi olduğu için bizim birinci işimiz yüksek lisans ve doktora. Diğer üniversitelerde yüksek lisans ve doktora ikinci iş. Dolayısıyla kendine birinci iş olarak yüksek lisans eğitimi vermeyi hedefleyen bir üniversitede yüksek lisans yapmak daha iyi olacaktır. Bizim global işbirliklerimizden master öğrencilerimiz de istifade edecektir\" şeklinde konuştu.





\"ANLAŞMA TARAFLARIN ÖNÜNÜ AÇACAK\"





Türkiye ve Katar ilişkilerinin son yıllarda hızla iyileştiğini belirten Dr. Ahmed M. Hasnah ise, \"Bugün iki ülke arasında varılan bu anlaşma taraflara birçok fırsatın da önünü açacak. Özellikle akademisyenlerin birbirleriyle ilişkileri gelişecek ve değişimleri gerçekleşecek. Özellikle yeni fikirler ortaya çıkacak. İki ülke ilişkileri ve bölgenin çıkarlarına katkı sunacak\" dedi.