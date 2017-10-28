(Görüntülü Haber) "İnsanlar üretilen gıdayı tüketirken hasta olmamalı"

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Nazlı, besin hijyenin gıdaların güvenilir ve sağlıklı olması için çok önemli olduğunu belirterek , insanların gıdaları tüketirken hasta olmaması gerektiğini söyledi.





Beslenme fonksiyonunun insanoğlunun birinci derecede önem taşıyan fonksiyonu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nazlı, \"Besin hijyeni gıdaların sağlıklı ve güvenilir olması için alınan önlemlerin tümünü ifade eder yani gıda güvenliğini kapsıyor. İnsanlar üretilen gıdalarla hasta olmamalılar, sağlıklı, kaliteli ve güvenilir gıdalar üretmemiz gerekiyor. Çünkü beslenme fonksiyonu insanoğlunun birinci derecede önem taşıyan fonksiyonu\" dedi.





Gıda üretiminde çok dikkatli olmak gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Nazlı, mikroorganizmaların pek çok yoldan gıdalara bulaştığını kaydetti. Prof. Dr. Nazlı, gıdanın yetiştiği yer, gıdayla ilgilene personel, kullanılan malzeme gibi pek çok faktörün mikroorganizmaların gıdaya bulaşmasında rol oynadığını ifade etti.





\"MİKROORGANİZMALARIN BULAŞTIĞI GIDALAR TEHLİKELİ OLUYOR\"





Gıda kökenli hastalıkların çoğunu mikroorganizmaların oluşturduğunu dile getiren Prof. Dr. Nazlı, \"Mikroorganizmalar insan ve hayvan vücudundan, insan ve hayvan atıklarından dışkı, toprak, su, kemirgenler ve haşereler yoluyla bulaşır. Bazı mikroorganizmalar var gıda enfeksiyonlarına sebep oluyor, ateşli hastalıklara yol açıyor. Bazı mikroorganizmalar var gıda zehirlenmelerine neden oluyor. Hem hastalığa hem de zehirlenmeye yol açan mikroorganizmalar da var. Dolayısıyla mikroorganizmaları gözle göremediğimiz ve hızlı çoğaldığı için eğer gıda maddelerine bulaşıyorlarsa biz de bunu engelleyemiyorsak o zaman o gıdalar riskli, tehlikeli gıdalara dönüşüyor\" diye konuştu.





\"MİKROORGANİZMALAR PROTEİNİ YÜKSEK VE SU İÇERİĞİNE SAHİP GIDALARIN PEŞİNDE\"





Yüksek su içeriğine ve proteine sahip gıdaların daha fazla risk taşıdığını aktaran Prof. Dr. Nazlı, \"Çünkü bütün canlılar önce proteinlerin ve onla ilişkisi olan suyun peşindeler. Doğal olarak mikroorganizmalarda bu gıdalara bulaşıyor, ne bunlar hayvansal orijinli gıdalar; başta et geliyor, tavuk, balık aynı şekilde süt, yumurta bunlar yüksek proteinli gıdalar olduğu için mikroorganizmalar hücum ediyor. İlk bulaşma gıdaların üretimi esnasında olan bulaşma, ikinci bulaşma gıdaların işlenmesi esnasında oluşan bulaşmalar. Tüketicinin kendini koruması ve bu konuda bilinçli olması gerekiyor\" ifadelerini kullandı.





\"ELLER EN İYİ BULAŞMA ARACIDIR\"





Evde gıdalar hazırlanırken hijyene çok dikkat etmek gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Nazlı, \"Eller en marifetli organ olduğu için en iyi bulaşma aracıdır. O yüzden bol su ile yıkanmalı, ellerimiz dışarıdan temiz durabilir ama gözle göremediğimiz pek çok mikrobu barındırıyorlar. Pazardan veya açıkta satılan gıdalar eve geldiğinde bol su ile yıkanıp ayrı ayrı ayıklanmalıdır\" dedi.