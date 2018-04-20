(Görüntülü Haber) "Havalimanı girişinde sizi robotlar karşılayabilir"

Buse ÖZEL /Özgür KUMANOVALI, İSTANBUL, (DHA)- BİR ağ teknolojileri şirketi olan Cisco Türkiye, İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent içinde innovasyon merkezi açtı. Genç girişimcilere fırsatlar sunmayı hedefleyen innovasyon merkezinin açılışı geniş bir katılımla dün gece gerçekleşti. Cisco İstanbul İnovasyon Merkezi müşterileri, iş ortaklarını, girişimcileri ve akademik çevreleri ülkenin dijital dönüşümü için çözümler üretmek amacı ile bir araya getirmeyi hedefliyor.





Cisco Türkiye Genel Müdürü Cenk Kıvılcım önümüzdeki 10 yıl içinde dijital ekonominin 23,8 trilyon dolar ek katma değer yaratma potansiyeli olduğunu; Türkiye’ye buradan düşen payın sadece 192 milyar dolar olarak göründüğünü ve hedeflerinin bu miktarı artırmak olduğunu belirtti ve, \"Cisco\'nun 10\'uncu innovasyon merkezini İstanbul\'da Teknopark\'ta açmaktan gurur duyuyoruz. Burada yapmak istediğimiz müşterilerimizin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak yani teknolojiyi kullanarak örneğin müşteri deneyimlerini daha iyi hale getirmek, verimliliklerini arttırmak . Bizim yapmaya çalıştığımız bu innovasyon merkezinde girişimci, yazılımcı firmalarla, akademisyenlerle ve müşterilerimizle yani innovasyon yapmak isteyenler ile buluşup, Cisco teknolojilerini önlerine açıp innovasyona destek olmak \" dedi.





HAVALİMANI İÇİN ÖZEL PROJELER ÜRETİLİYOR





İnnovasyon merkezinde yapılacak olan çalışmalara da örnekler veren Kıvılcım, havalimanı için tüm yolcuların kullanabileceği ve gecikmeyi önleyen bir sistem üzerinde çalıştıklarını belirtti ve şunları söyledi: \"Türkiye şu anda dünyadaki en büyük havalimanını kuruyor. Bir yolcunun evinden çıkıp uçağa binene kadar sürecindeki müşteri deneyimini nasıl arttırabiliriz? Bir havalimanına girdiğinizde belki karşınıza bir robot çıkacak ve gitmeniz gereken kapıyı size gösterecek. Şimdi bütün bunlar biraz uçuk fikirler gibi gelebilir ama teknoloji bunun hayata geçmesini sağlıyor. Mühim olan yeni çözümler oluşturmak. Uçaklarda gecikmenin iki sebebi var. Bir tanesi bagaj gecikmesi, bir diğeri yolcu gecikmesi. Bu konuda fikri olanlar gelsin ve biz 3\'üncü havalimanı otoriteleri ile birlikte bir çözüm geliştirelim.\"





Cisco\'nun herkese kapılarının açık olduğunu ve fikri olan herkesin buraya gelebileceğini açıklayan Kıvılcım, lojistik, enerji, ulaşım ve akıllı şehirler konusuna odaklandıklarını açıkladı ve \"Burada çok güzel fikirleri olan arkadaşlar olduğunu bildiğimiz için İTÜ Teknopark\'a geldik ama sadece buradaki girişimcilere açık değil burası. Herkese açık bir yer. Yeter ki güzel fikri olan ve bizim ürünlerimizle birlikte el ele çalışabilecek, çözümler oluşturabileceğimiz fırsatlar olduğuna inanan arkadaşlar olsun\" dedi.





Geceye katılan Cisco Global Lojistik Kıdemli Direktörü Jack Allen da, Türkiye’nin 3. havalimanı gibi büyük projeler ile çok önemli bir atılım gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, ülkenin dijital dönüşümünde Cisco olarak yer almaktan gurur duyduklarını ifade etti. Cisco Avrupa İnovasyon Direktörü Nick Chrissos ise Cisco’nun inovasyon merkezlerinde dünyadaki sorunlara somut çözümler üretme peşinde olduğuna değinerek, “Biz her zaman harika fikirlerin şirketimizin içinden değil iş ortaklarımızdan da geleceğine inanırız. İstanbul Cisco açısından yükselen bir merkez olma yolunda ilerliyor” dedi.





İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent içinde 450 metrekarelik alanda yer alan merkezin açılışında konuşan Türkiye Yatırım ve Destek Ajansı Başkanı Arda Ermut da merkezin açılması için ciddi bir emek harcandığına işaret etti ve global yatırımın ikna sürecinde Cisco Türkiye ile iş birliği yaptıklarının altını çizdi.