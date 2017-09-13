(Görüntülü Haber) "Hakkımız var" eğitim projesi Kars'ta başladı

KARS, (DHA)-Kars İl Sağlık Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Müdürlüğünce ortaklaşa yapılan \"Hakkımız var\" eğitim projesi Kars\'ta başladı. Halk Sağlığı İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan eğitim programında, hasta hakları ve tarihsel gelişim, temel insan hakları gereksimleri, Sağlık Bakanlığı hasta hakları mevzuatı ve uygulamaları, sözel iletişim teknikleri, soru sorma teknikleri gibi konularda bilgiler verildi. İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı MLPCare Sağlık Grubu Bakım Hizmetleri Direktörü Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, proje kapsamında Kars\'ta yer alan, üniversite hastanelerinde hem de İl Sağlığı ve Halk Sağlığı Müdürlüklerindeki hasta hakları biriminde çalışan bütün personellere yönelik bir eğitim programı gerçekleştirdiklerini söyledi. Terzioğlu, program kapsamında özellikle hasta hakları konusuna vurgu yaptıklarını anlatarak, \"Eğitim programımızda özellikle hasta hakları biriminin özellikle bilmesi gereken öncelikli konular olarak belirlediğimiz konu içeriği hazırladık. Özellikle Sağlık Bakanlığının hasta hakları mevzuatı, hasta haklarının yasal gelişimi, sorumlulukları çok önemli konuları bir araya alan bir eğitim programı\" dedi. Kars\'ta Hasta Hakları Şube Müdürlüğünün liderliğinde daha öncesinde belirlenen konular hakkında bilgilendirme yaptıklarını ifade eden Terzioğlu şunları kaydetti: \"İletişim teknikleri, iletişim tekniklerinin kullanımı, hasta güvenliği kapsamında ele alınması gereken konular, beden dilimiz, uygun iletişim tekniklerini nasıl kullanacağımızı, olumsu iletişim tekniklerinin neler olduğu gibi son derece kapsamlı bilgilendirme bir programa tabi tutmuş durumdayız. Özellikle personelde geliştirmek istediğimiz iletişim becerilerini, hasta haklarına yönelik özellikle önderlik, liderlik yapabilecekleri davranış şekilleri, kendilerinde geliştirmeleri gereken iletişim becerilerini uygulamalı olarak alanlarına sokma fırsatı sunduk. Bu grubun içerisinde yer alan arkadaşlarımızla 5 günlük eğitim sürecini tamamlayacağız. Kars\'ta karşılaştığımız hasta haklarıyla ilgili şikayetlerin azaltılması, hasta memnuniyetinin artırılması, çalışanların güvenliğinin de sağlanması konusunda kapsamlı bir eğitim sunma şansını bulduk.\"