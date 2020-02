(Görüntülü Haber) "Hadi Be Oğlum" filminin galası yapıldı (Yeniden)

Haber: Orhan SENCER - Kamera: İSTANBUL DHA 3 kuşak baba-oğul hikâyesini özgün bir senaryoyla beyazperdeye taşıyan \"Hadi Be Oğlum\" filminin galası gerçekleşti. Sanat ve iş dünyasından pek çok konuğun davetli olduğu gecenin kırmızı halı töreninde yıldızlar geçidi yaşandı. Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi, Yücel Erten ve Alihan Türkdemir\'in başrollerini paylaştığı Hadi Be Oğlum filminin galası dün gece yapıldı. Bir babanın, oğlunu hayata bağlamak ve onunla iletişim kurabilmek adına büyük bir emekle verdiği mücadeleyi, cesaret ve azmi beyazperdeye taşıyan filmin galasına, film ekibi başta olmak üzere sanat dünyasından pek çok isim katıldı. Galada, Başak Dizer Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, Burcu Kara, Burak Deniz, Tolga Çevik, Ece Uslu, Barış Falay, Rıza Kocaoğlu, Deniz Marşan, Önder Öztarhan, İlker Ayrık ve Sanem Ayrık, Şahika Ercümen, Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, Çağatay Ulusoy, Zeynep Beşerler ve Emir İçgören, Beyza Şekerci ve Engin Hepileri, Burak Hakkı ve Hara Pappa, Esra Erol, Fulya Zenginer, Akasya Asıltürkmen ve Serdar Özerman, Alper Saldıran ve Furkan Palalı\'nın da aralarında olduğu birçok isim yer aldı. Galada, 25 Film ortakları Fırat Parlak, Koray Şahin Fox Networks Group Genel Müdürü Cen Soner ve Fox Networks Group SVP ve COO\'su Mehmet İçağasıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi, Alihan Türkdemir, Yücel Erten ve filmin yönetmeni Bora Egemen kırmızı halıda kameraların karşısına birlikte çıktı. \"UMARIM SİNEMA ADINA İZ BIRAKACAK BİR YAPIM OLUR\" Kıvanç Tatlıtuğ sıcak ve sevgi dolu bir film çekmeye çalıştıklarını belirterek, “Emeği geçen bütün oyuncularımıza, yönetmenimize ve yapımcılarımıza teşekkür ederiz. İzleyicilerimizin yorumlarını elbette merak ediyoruz. Sıcak ve samimi bir öyküyü en iyi şekilde yansıtmaya çalıştık. Sinema benim için farklı bir alan ve ben de burada bir iz bırakmak istiyorum. Umarım sinema adına iz bırakacak bir yapım olur\" diye konuştu. Filmin başrol oyuncularından Büşra Develi de, “Çok heyecanlıyım, seyircilerin tepkisini çok merak ediyorum. Hüzünlü olduğu kadar neşeli de bir film oldu\" dedi. Türk Sineması\'nın iki ünlü ismi Yücel Erten ve Yıldız Külür de galada büyük ilgi gören iki isim oldu. Yücel Erten, “Çok emek verdik, güzel ve seçkin bir atmosferde çalıştık. İçten ve yürekten bir film olmasına gayret ettik. Seyircinin hayattaki gibi gözyaşıyla kahkaha arasında gezineceği iyilik yansıması bir film oldu\" ifadesini kullandı. Filmin çocuk oyuncusu Alihan Türkdemir, sıcak tavırları ve sempatik davranışlarıyla galada herkesin ilgi odağı oldu. Türkdemir, “Çok keyifle ve hissederek bir film çektik. Sette bana yardımcı olan bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Umarım seyirciler de bizim kadar keyifle filmimizi izler\" dedi. Filmde müzisyen kimliğiyle yer alan Feridun Düzağaç, “İçinde olmaktan onur duyduğum sevgi ve güzellikle çevrili bir film oldu. Milenyum çağında en büyük sorunu iletişim sorunu. Bunu sonuna kadar işleyen son derece zarif bir film. Umarım yüreklere dokunacak bir film olacaktır\" diyerek duygularını aktardı. Filmin yönetmeni Bora Egemen, “Ekibimizden herkesin yüreğini koyarak çalıştığı bir film oldu. Umuyoruz ki izleyici de beğenir ve izlemekten keyif alır\" dedi. Müziklerini Fahir Atakoğlu\'nun yaptığı Hadi Be Oğlum, Koray Şahin ve Fırat Parlak\'ın ortağı olduğu 25 Film ve FOX ortak yapımı olarak 16 Şubat Cuma günü vizyona girecek.