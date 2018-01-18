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Eğitim

(Görüntülü Haber) "Çocuğunun notlarını karnede öğrenen ailenin sorunu iletişimsizlik"

    İSTANBUL, (DHA)- ÇOCUĞUN karne notlarının aile için sürpriz olmaması gerektiğine dikkat çeken Doç

18 Ocak 2018 19:37

 

 

İSTANBUL, (DHA)- ÇOCUĞUN karne notlarının aile için sürpriz olmaması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Aylin İlden Koçkar, \"Eğer karne notları kötüyse ve anne ile babanın bundan haberi yoksa bu anne, baba ve çocuk arasında sağlıklı bir iletişim olmadığını gösterir\" dedi.


 

Yarından itibaren ilk ve ortaöğretim ile lise öğrencileri 2 haftalık yarıyıl tatiline çıkacak. Karne notlarının aile için sürpriz olmaması gerektiğine dikkat çeken Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aylin İlden Koçkar, \"Sürpriz ise burada çocuk için önemli bir bilgi kazanıyoruz. Eğer karne notları kötüyse ve anne ile babanın bundan haberi yoksa o zaman anne, baba ve çocuk arasında sağlıklı bir iletişim olmadığını gösterir. Anne-baba ve çocuk notlarla ilgili bilgi sahibiyse o zaman kimseye bir sürpriz yok\" diye konuştu.


 

\"NOT BİLGİSİ TELEFONLARA DAHİ GELİYOR\"


 

Ailenin çocuğunun notlarıyla ilgili sürekli takipte olması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Aylin İlden Koçkar, \"Cep telefonunuza bütün notların mesajları dahi geliyor. Dolayısıyla sürekli takipte olabilirsiniz. Hiçbir takibiniz ve bilginiz yoksa bu ciddi bir sıkıntı. Bu durumda anne ve babalık açısından bir ihmal olduğundan bahsedebiliriz. Karnede görülen hiçbir not anne ve baba için sürpriz değil günümüzde\" dedi.


 

\"YÜZDE 20\'Sİ DİKKAT EKSİKLİĞİ YAŞIYOR\"


 

Karne notlarının tek başına bir anlam ifade etmediğinin altını çizen Doç. Dr. Koçkar, çocuklarının yaşadığı öğrenme bozuklukları hakkında şunları söyledi:


 

\"Çocuğun ve ailenin beklentileri doğrultusunda gelmiş olan not iyidir. İyi not hiçbir şekilde 100 değildir. Her çocuğun bilişsel, dikkat ve sosyal- duygusal becerileri birbirinden farklıdır.Okul çağı çocuklarının yüzde 5 ila 20\'sinde dikkat sorunları var. Öğrenme güçlükleriyle ilgili birtakım sıkıntılar olabilir. Bilişsel kapasitesi iyi olduğu halde, okuma, yazma veya aritmetik becerilerinde sorunlar olabilir. Bütün bunlar bilgi veriyor.\"


 

Çocukta öğrenmeye dair bir aşk geliştirebilmenin önemine de değinen Koçkar, öğrenmeyi seven çocuğun başarıyı yakalayacağını belirtti.


 


 

 

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