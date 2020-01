(Görüntülü Haber) "Bayram tatilinde en büyük tehlike açık büfe"

Haber: Buse ÖZEL / Kamera: Oral OKAYBEN - İSTANBUL, (DHA) Uzmanlar yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hem tatile çıkacaklar hem de kurban kesecek ve bayram ziyaretleri yapacak olanlar için dikkat edilmesi gereken kurallar olduğunu belirtti. Memorial Şişli Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Merve Yüksek etin kesimi sırasında hijyenin çok önemli olduğunu belirtti. Yüksek, saklanma aşamasında da etin porsiyonlara bölünerek saklanması gerektiğini, çözdürürken de Bu şekilde çözdürülmesi gerektiğini açıkladı. Tatile gidecek olanlar için de uyarılarda bulunan Merve Yüksek, cildi güneşin zararlı etkilerinden korumak için de kayısı, karpuz ve kuru erik yenilebileceğini belirtti. ETLERİ PORSİYONLARA BÖLÜP DONDURUN, ÇÖZDÜRDÜKTEN SONRA TEKRAR BUZLUĞA ATMAYIN Çok büyük bir miktarda etin tek seferde çözdürülüp tekrar dondurulmaması gerektiğini söyleyen Yüksek şunları söyledi: \"Eti buzluktan alıp bir gece önceden buzdolabının alt tarafında çözdürmek daha doğru. Öncelikle güne kahvaltıyla başlamak çok önemli. Ekmek, peynir, zeytin, yumurtanın olduğu bir kahvaltı ile güne başlayıp eti daha sonra öğlen ya da akşam yemeğine bırakmanız çok daha sağlıklı olacak. Et hazmetmesi daha zor bir besin ve güne ilk başladığınızda ilk tükettiğiniz besinin et olması hazım problemleri, mide problemleri yaşatabilir. Sebze türü yiyeceklerin de geri plana atılması bağırsak problemlerine neden olabiliyor. Sebzeler lifli gıdalardır.\" “ETİ DOĞRUDAN ATEŞE MARUZ BIRAKMAYIN\" Kavurma gibi yiyeceklerin aşırı tuzlu olmasından dolayı tansiyon hastalarının tüketmemesi gerektiğini belirtti ve pişirme önerileri veren Yüksek, \"Et özellikle haşlama, ızgara ya da fırında pişirilirse daha doğru olur. Mangal gibi direkt olarak ateşe maruz bırakmamak ya da kavurma esnasında çok fazla yakmak bazı kanserojen maddeleri ve etin yapısını da bozuyor aslında\" dedi. \"GUT, KALP, KOLESTEROL, TANSİYON HASTALARI ET TÜKETİRKEN DİKKATLİ OLSUN\" Kurban Bayramı\'nda et tüketimini sınırlaması gerekenlerin başında gut hastalarının geldiğini belirten Yüksek, ürik asidi yüksek olanların, böbrek hastalarının, proteinden kısıtlı diyetle beslenmesi gerekenlerin, tansiyon hastalarının ve kalp, kolesterol problemi olanların mutlaka et tüketimlerinin sınırlamaları gerektiğinin altını çizdi. AÇIK BÜFELERE DİKKAT Kurban Bayramı\'nı tatilde geçirecek olanları bekleyen en büyük tehlikenin ise açık büfe olduğunu belirten Yüksek, bu konuda şunları söyledi: \"Açık büfe olduğu zaman iradenizi kullanmak çok daha zorlaşıyor. Çok çeşitli yemeklere maruz kalıyorsunuz. Öncelikle yine kilo almamak için konuşursak sabah kahvaltılarında poğaça, simit yemek gibi birazcık yağlı ve karbonhidratlı yiyeceklerden, aşırı unlu yiyeceklerden biraz kaçınmaları gerekiyor. Çok daha sağlıklı tercihler yapmaları gerekiyor. Öğünlerinde mutlaka, et, tavuk, balık gibi bir protein kaynağı ve yanında yine sebze ya da salatalarından birinin mutlaka bulunması gerekiyor. Bu tokluk sürelerini de arttıracaktır çünkü tatilde olanlar da yüzüyor, hareket ediyor ve bir şekilde enerjiye ihtiyaçları var. O yüzden daha tok tutacak besinlere ihtiyaçları var. Aralarda ise mümkünse otellerin sunduğu sınırsız dondurma, gözleme, mısır gibi yiyeceklere yüklenmektense kendi çantalarında ara öğünlerini bulundurabilirler.\" Tatilde güneşe maruz kalanların da ciltlerini korumak için bazı mevsim meyveleri tüketmelerini öneren Merve Yüksek sözlerini şöyle noktaladı: \"Taze kayısı, mürdüm eriği gibi hem cilt sağlığını da destekleyecek meyveler bulunabilir. Mesela kayısının içerisindeki A vitamini, güneşe maruz kaldığımızda çok çok önemli. Yine kırmızı meyveler içerisindeki antioksidanlar dolayısıyla çok çok önemli çünkü güneş bir şekilde vücudumuzu kurutuyor. Özellikle burada neme ihtiyaç var. O yüzden de su ve meyve tüketimi burada çok önemli. Karpuz gibi yüzde 90\'ı özellikle sudan oluşabilecek meyvelerin mutlaka tatilde çok güneşe maruz kalanların özellikle tüketmesi gerekiyor.\"