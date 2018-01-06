(Görüntülü Haber) "3 dil öğrenme zorunluluğuyla öğrencilerimizi küresel rekabete hazırlıyoruz"

İSTANBUL, (DHA)-BU yıl eğitim-öğretime başlayan İbn Haldun Üniversitesi öğrencilerine, 3 dil öğrenme zorunluluğu getiriliyor. Öğrencilerinin Türkçe, İngilizce ve Arapça öğrenmiş olarak mezun olacağını belirten üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, uluslararası öğrenci sayısının kendileri için önemli olduğunu ifade etti ve \"Öğrencilerimize 3 dil öğrenme zorunluluğu getirerek onları küresel rekabete hazırlıyoruz\" dedi. Öğrencilere getirdikleri dil şartının her bölüm için olduğunun altını çizen Prof. Şentürk, \"Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için mutlaka Türkçe, İngilizce ve Arapça bilmeleri gerekiyor. 3 dille mezun olacaklar. İngilizceyi modern sosyal bilimlere, Arapçayı ise İslam ve Osmanlı medeniyetleri ile Arap dünyasına ulaşmak için bir anahtar olarak görüyoruz. Arapça, hem akademik araştırmalar açısından hem de günümüzde kariyer açısından oldukça önemli bir dil haline geldi. Komşularımızın çoğu Arap ülkesi, Arap ülkeleriyle ticaret, siyaset, kültür gibi birçok alanda iş birliği yapıyoruz\" diye konuştu. \"REKABETTE ÖNE GEÇMENİN EN ÖNEMLİ ŞARTLARINDAN BİRİ DİL BİLMEK\" 3 dili vurgulama amaçlarını \'öğrencileri küresel rekabete hazırlama\' olarak açıklayan Prof. Şentürk, dünyanın açık medeniyet dönemine girdiğini söyledi. \"Artık gençler sadece sınıf arkadaşlarıyla, komşularıyla değil tüm dünyadaki yaşıtlarıyla rekabet halindeler. Bir global pazar oluşmuş durumda ve biz de Türkiye olarak bu rekabete gençlerimizi hazırlamak mecburiyetindeyiz\" diyen Prof. Şentürk bunun ön şartının ise dil bilmek olduğunu vurguladı. \"TEORİ İLE PRATİĞİ BİRLEŞTİRİYORUZ\" İyi seviyede dil bilmenin, daha öğrenciyken yurt dışı tecrübesi yaşamanın büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Prof. Şentürk, \"Yurtdışında ortaklık yaptığımız üniversiteler var. Japonya\'da Doshisha Üniversitesi, Amerika\'da George Mason Üniversitesi ve Georgetown Üniversitesi, Katar\'da Doha Araştırma Enstitüsü, Malezya\'da partnerimiz olan üniversiteler bunlardan birkaçı. Bu anlaşmalar sayesinde öğrencilerimiz yurtdışı deneyimi yaşayabilecek. Bunun yanı sıra öğrencilerimize yurtiçi ve dışında staj yapma imkanı da sağlayacağız. Bunun için çeşitli çalışmalarımız var. Mesela şuanda Türk Hava Yolları ile işbirliği yapıyoruz. Al-Jazeera ve TRT World ile işbirliği görüşmelerimiz sürüyor. Öğrencilerimizi teori ile pratiği birleştiren bir eğitim ile yetiştirmek istiyoruz\" dedi. \"SAĞLIK TURİZMİNDE TERCİHİN TÜRKİYE OLMASI ARAPÇA\'NIN ÖNEMİNİ ARTIRIYOR\" Arapların sağlık turizmi açısından Türkiye\'yi tercih ediyor olmalarının Arapça\'nın önemini artırdığını ifade eden Prof. Şentürk, \"Sağlık turizmi devlet tarafından da destekleniyor. Birçok Arap ülkesinden insanlar tedavi için buraya geliyor. Türkiye\'nin modern bir Müslüman ülke olması büyük bir avantaj. Emlak ve eğitim sektörlerinde de Arapların etkin olduğunu söylemek mümkün. Buraya çok fazla yatırım yapıyorlar. Bu açıdan da Arapça\'nın önemi giderek artıyor ve bu dili biliyor olmak öğrenciyi bir adım ileri taşıyor\" diye konuştu. 3 dilde yayın yapan “Açık Medeniyet” isimli bir gazete çıkardıklarını da belirten Prof. Şentürk, bu gazetede hem hocalara hem de öğrencilere ait 3 dilde yazılar yer aldığını ve “1 insan 3 lisan” mottosuyla bunu uyguladıklarını söyledi. Toplam 435 öğrenciye sahip olan İbn Haldun Üniversitesi\'nde öğrencilerin yüzde 53\'ünü erkekler yüzde 47\'sini kızlar oluşturuyor. Uluslararası öğrenci sayısını yukarıda tutmayı amaçlayan üniversitede 53 farklı ülkeden 160 uluslararası öğrenci yer alıyor.