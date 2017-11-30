(Görüntülü Haber) " Yeni Elon Musk'lar Fen ve Teknoloji Liseleri ile yetişecek"

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE\'NİN çok yönlü bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla kurulan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri\'nin ilki 2006 yılında İstanbul Bahçeşehir\'de kuruldu. On bir yıldır eğitim veren lise 2016 yılını ÖSYM\'nin açıkladığı sonuçlara göre YGS\'nin tüm alanlarında birinci, LYS\'nin ise matematik-fen ve İngilizce alanlarında da birinci olarak tamamladı. Bu başarıya üçüncü kez ulaştıklarını söyleyen Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi Okul Müdürü Tolga Yıldız, \"Türkiye bir Elon Musk yetiştirmek istiyorsa fen ve teknoloji liselerine daha fazla önem vermeli\" dedi. \"İNSANLAR ARASINDAKİ FARKI, ALDIKLARI EĞİTİM BELİRLER\" Ülkemizde 40 senedir üniversiteye giriş sınavı yapıldığını ve bu sınavın dünyanın en zor üniversite eleme sınavlarından biri olduğunu belirten Yıldız, \"Dolayısıyla bu süre içindeki ilk 3 bin öğrenci hep aynıdır. Kısa bir hesaplamayla bunun 100 binin üzerinde öğrenci ettiği sonucuna varabiliriz. Buna göre kaç tane patentimiz, buluşumuz var? 500 dünya markası içinde herhangi bir şey üreten Türkiye’den çıkmış kaç markamız var? Eğer buralarda ismimiz geçmiyorsa bir şeyleri farklılaştırmamız gerekir. Okulumuzda biz bunu yapıyoruz. Dünyadaki yenilikleri yakında takip ediyoruz.\" diye konuştu. Okullarında öğrencinin de dâhil olduğu 12 tane yeni ders programı hazırlandıklarını ifade eden Yıldız şöyle dedi: \"Bunların içinde robotik, kodlama, insansız hava araçları ile ilgili programlar var. Uygulamalı olarak bu işleri yapıyorlar. Bu alanda alt yapımız mevcut. Türkiye\'de bir Elon Musk yetiştirmek istiyorsak bu yolları izlemeliyiz. Bahçeşehir Koleji, Fen ve Teknoloji Liseleri ile bunu en iyi şekilde yapıyor. Biz de bu işin daha fazla yayılmasını ve daha fazla öğrenciye ulaşmasını sağlayacağız çünkü hiçbir insan arasında doğuştan bir fark yoktur. Farkı belirleyen hayatı boyunca aldığı eğitimdir ve biz bu çocuklara bu fırsatı en iyi şekilde veriyoruz. Onlar da bunun karşılığını veriyorlar. Hazırlıktan itibaren öğrencilere sadece fizik, kimya, matematik gibi dersleri değil mühendislik içeren dersleri de verdiklerini söyleyen Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi Müdür Yardımcısı Neslihan Çınar da \"Yazılım, kodlama, insansız hava araçları, bilim tarihi, genetik gibi derslerimiz var. Deneyimleyen, yaşayan öğrenciler bu dersleri bire bir ders ortamında öğretmeniyle beraber alıyorlar\" dedi. \"HİÇ BİR BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR\" Hiçbir başarının tesadüf olmadığını vurgulayan kurumun kıdemli coğrafya öğretmeni Mustafa Uçar, \"Başarıyı öncelikle ekip çalışmasına, kurumun eski olmasına ve kurum kültürüne, organizasyonuna bağlayabiliriz. Öğrencilerimizden beklediğimiz sınav hazırlığında verdiğimiz modeli aynı şekilde uygulamaları. Öğrencilerimizin bu alanda başarılı olduklarını da söylememiz mümkün. Bu anlamda her şey yerinde ve düzenli olduğunda zaten başarı da doğal olarak geliyor\" diye konuştu. \"BİREYSELLİĞE DEĞİL TAKIM ÇALIŞMASINA ÖNEM VERİYORUZ\" Matematik-Geometri öğretmeni Kenan Şenel başarılı olmalarını bireyselliğe değil takım çalışmasına bağladı. \"Öncelikle bu işte çok deneyimli bir ekip kuruldu\" diyen Şenel, \"İdarecilerimiz bizi yönlendirdi, destekledi, çalışma ortamını sağladı. Bu ortamda öğrencilerimizle buluştuk. Eksiklerimizi belirleyip, onlar üzerine çalışmalar yaptık. Öğrencilerimizi bire bir takip ederek bu başarıyı elde ettik\" dedi. Sayısal okuyan öğrencilerle çalışmanın kendileri için daha zor olduğunu dile getiren Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Yüksel Uçak ise \"Özellikle fen-teknoloji gibi analitik düşünme kabiliyeti yüksek olan öğrenciler sözel düşünürken kontrol edilmesi zor bir yapıya sahiptir. Bizim alanımız sınırları net olmayan bir alan, ana düşünme ve yorum üzerinde yürüyor. Yaptıklarımıza gelince örneğin \'Çarşamba günü somut mu, soyut mu?\' diye günlerce tartıştık. Fizik, kimya, biyoloji, matematik daha rahat yürürken biz onlara nasıl düşünmeleri gerektiğini ana dil metinleri üzerinden çalıştırarak bu sınava hazırladık\" diye konuştu.