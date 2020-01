(Görüntülü Haber) 30 yıl sonra parmaklarına kavuştu

Erol AKKIR/ ANTALYA, (DHA) - ERZURUM\'da 1.5 yaşındayken tandıra düşüp el parmaklarıyla avuç içi birbirine kaynaşan 32 yaşındaki Taner İlhan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde yapılan 3 ameliyatla 30 yıl sonra 5 parmağa kavuştu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşerek Erzurum\'dan Antalya\'ya gelen Taner İlhan, 1.5 yaşındayken düştüğü tandırda her iki el avuç ve parmaklarının yanarak birbirine kaynaştığını anlattı. İlhan, 8 yaşına geldiğinde ilk kez hastaneye götürülerek ameliyat olduğunu belirterek, \"Sonrasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde Prof. Dr. Ömer Özkan hocamı internetten bularak iletişime geçtim. Ellerimin durumunu anlattım. Ellerimin açılabilme şansını ve protez yapılıp yapılamayacağını sordum. Ellerimin açılabileceğini, istersem nakil de olabileceğimi söylediler. Ameliyata hazır olduğumu söyledim. Bu görüşme sonrasında ameliyata karar verildi. 1 yıl önce ameliyatlar başladı\" diye konuştu. Taner İlhan, yapılan ameliyatla sağ elinin avuçla kaynaşmış haldeki parmaklarına demir takıldığını belirterek, \"1 ay bu sonra yeniden ameliyatla demirler alındı. Yaklaşık bir yıl sonra birleşik olan parmak araları açıldı. Şu an çok iyiyim. Memleketime döneceğim, bana bildirecekleri tarihte yeniden geleceğim. Bu kez estetik ameliyat yapılacak, avuç içi ve parmaklarımın görünümü değişecek\" diye konuştu. Sol el parmaklarının da avuç içine yapışık olduğunun tespit edildiğini söyleyen Taner İlhan, \"Sağ elimde yapılan operasyonların aynısı sol elim için de yapılacak. Sağ elimle her işi yapabiliyorum. Fizik tedaviler sonrasında kalem kaşık tutuyor, bardakla su içebiliyorum. Kimseye muhtaç olmuyorum\" dedi.