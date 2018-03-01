T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü Haber) 28 Şubat Darbesi Eyüpsultan'da konuşuldu

İSTANBUL, (DHA) - EYÜPSULTAN Belediyesi, 28 Şubat'ın 21’inci yıl dönümü dolayısıyla, "28 Şubat ve Darbeler Döneminin Sonu" paneli düzenledi

01 Mart 2018 13:27

İSTANBUL, (DHA) - EYÜPSULTAN Belediyesi, 28 Şubat\'ın 21’inci yıl dönümü dolayısıyla, \"28 Şubat ve Darbeler Döneminin Sonu\" paneli düzenledi. Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi içerisinde yer alan Musahib Hayali Said Efendi Salonu’nda düzenlenen panelin moderatörlüğünü gazeteci Ekrem Kızıltaş yaptı. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü, yazar Celal Tahir ve yazar Ahmet Mercan da panelde birer sunum gerçekleştirdi. Programda 28 Şubat\'ın siyasi, tarihi ve hukuki boyutu tartışıldı. Vatandaşlar yakın geçmişte yaşanılan olayları büyük bir dikkatle dinlerken, program sonunda akıllarına takılan soruları konuşmacılara sorma fırsatı yakaladı. “BİNLERCE KIZIN EĞİTİM HAKKI ENGELLENDİ” Yaptığı sunumda 28 Şubat darbesinin hukuki boyutuna değinen Şeyma Döğücü, darbenin acı sonuçlarının olduğunu ifade etti. Darbenin ‘Postmodern darbe\' diyerek yumuşatılmaması gerektiğini vurgulayan Döğücü, “İnsanların hayatlarına birebir dokundular, binlerce kızın eğitim hakkını engellediler. Temel insan haklarını ihlal ettiler, eğitim hakkından, ifade hürriyetinden, çalışma hakkından hiçbirinden faydalandırmamaya uğraştılar” diye konuştu. Yazar Celal Tahir 28 Şubat\'a kadar gelen darbelerin tarihine değinen bir sunum gerçekleştirirken; Yazar Ahmet Mercan ise 28 Şubat ve 15 Temmuz tarihleri arasındaki bağlantıya dikkat çekti. Panel sonunda 28 Şubat konulu serginin açılışı yapıldı. 28 Şubat sürecindeki gazete manşetlerinin ve fotoğraflarının sunulduğu sergi, etkinliğe katılan vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAEYÜPSULTAN BelediyesiDarbeler Döneminin Sonu"Eyüpsultan Kültür Sanat MerkeziMusahib Hayali Said Efendi SalonundaEkrem KızıltaşAK PartiKadın Kolları BaşkanıDöğücüCelal TahirAhmet MercanProgramdaVatandaşlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24