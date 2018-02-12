(Görüntülü Haber) 2 yaşındaki Affan'a, 14 yaşındaki ağabeyinden ilik nakli yapılacak

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- SAMSUN\'da lösemi tedavisi gören Affan Yüksel Ünlü (2), ağabeyi Mustafa Ünlü\'den (14) yapılacak ilik nakli ile hayata tutunacak.



Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşayan Murat ve Hamide Ünlü çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Affan Yüksel Ünlü, geçen yıl 30 Kasım\'da rahatsızlandı. Tokat\'ta özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Murat Ünlü, oğlunu Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edilen minik Affan’a lösemi teşhisi konuldu ve ilik nakli yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine baba Murat Ünlü, oğlu için 2 Ocak\'ta Kızılay aracılığıyla kampanya başlattı. Başlatılan kampanyaya ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Yüzlerce kişinin katıldığı kampanyanın ardından Affan’ın ağabeyi Mustafa Ünlü’den de örnek alındı. Kendisi de böbrek hastası olan Mustafa Ünlü’nün iliğinin kardeşiyle yüzde yüz uyumlu olduğu belirlendi.



Affan\'a uygun ilik bulunduğu için büyük mutluluk yaşayan baba Murat Ünlü, \'\'Erbaa\'da Kızılay aracılığıyla kampanya başlattık. Erbaa Kaymakamımıza, belediye başkanımıza, siyasi partilerin il ve ilçe başkanlarına, tüm Erbaa halkına çok teşekkür ediyorum. Ağabeyinden uygun ilik bulundu. Bunun için de çok mutluyuz. Affan\'a yaklaşık 100 gün sonra ilik nakli gerçekleşecek. İlik bekleyen diğer çocuklara da buradan geçmiş olsun. Allah şifa versin diyorum\'\' dedi.