(Görüntülü Haber) 2- Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: O ders, orada verilmiştir

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İzmir\'de, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü\'ne (BYEGM) bağlı il müdürleriyle toplantı yaptı. Darbe girişimini hatırlatarak, medyanın yaptıklarının ders niteliğinde olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, \"Birileri, ne kadar görmemek için gözlerini kapasa da o ders, orada verilmiştir\" dedi.







Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, İzmir\'deki bir otelde yapılan BYEGM İl Müdürleri Toplantısı\'nda, kente son 15 yılda toplam 45 milyar liraya yakın kamu yatırımı yaptıklarını anlattı. İl müdürlerine uyarılarda bulunan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:







\"Ülkemizi ilgilendiren hususlarda içimizdeki nabzı iyi tutamazsak, söylemleri ve onların ardındaki asıl metinleri iyi okuyamazsak, kimsenin kapımıza dayanmasına gerek kalmaz, kaleyi içeriden kaybederiz. Türkiye düşmanı belli odaklar tarafından dışarıda üretilen negatif söylemlerle mücadele etmekte başarı sağladı. Önce kendi elimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Ülkemize baktıklarında ne gördükleri, şer odaklarının hayata geçirecekleri algı operasyonları için temel teşkil ediyor. O halde onlara bu imkanı vermemek için çalışmamız gerekiyor. Muhakkak ki, bilerek bizi içeriden yıpratmak için sayfalar dolduran, programlar yapan, yayınlar gerçekleştirenler olacaktır. Ancak biz doğruyu, gerçeği etkili savunur ve ön planda tutmayı başarırsak, onları kendi oyunlarında alt etmek daha kolay olacaktır. Bu imkanı medyaya olan hakimiyetinizle, yaptığınız gözlem ve analizleri devletimize sağlamak sizlerin en önemli görevi.\"







Türk medyasının 15 Temmuz\'da demokrasiden yana ortaya konan tavrı, dünyaya en güzel şekilde aktardığını da kaydeden Çavuşoğlu, \"Hain darbe girişimine karşı milletin ortaya koyduğu mücadelenin anlamını hakkıyla kavrayamamış olan bazı odaklar ve uluslararası kamuoyu için basın mensuplarının o gece kayıt altına aldığı gerçekler adeta ders mahiyetindedir. Birileri ne kadar görmemek için gözlerini kapasa da o ders orada verilmiştir. Tüm dünya o gece, yalan, iftira ve çarpıtma yerine doğru ve güvenilir bilgilere yer verdiği zaman medyanın demokrasiyi nasıl güçlü kıldığını görmüştür\" dedi.







YEREL MEDYA DESTEKLENECEK







Konuşmasında ulusal basın ile yerel basın arasında büyük farklar oluştuğuna dikkat çeken Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, yerel medyanın destekleneceğini söyledi. Çavuşoğlu, \"Kendi şehirlerinde medya devlerini geride bırakan yerel gazetelerin olduğu yıllar çok geride değildir. Bunu tekrar sağlamak önemli. Tekirdağ\'ı ya da Artvin\'i, Sinop\'u yahut Antalya\'yı İstanbul\'dan değerlendirmek doğru değildir. Kurum olarak genel müdürlüğümüzün medyayı desteklemek, güçlü ve etkili bir medya yaratmak gibi bir vazifesi var. Bunu temelden başlayarak yani yerel medyadan başlayarak gerçekleştirmek doğru olacaktır diye düşünüyorum. Zira bağımsız ve güçlü medya için denge önemli bir husustur. Ulusal ile yerel arasındaki denge tesis edilmelidir\" diye konuştu.







Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.