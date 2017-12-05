(Görüntülü Haber) 19 yaşındaki Ayşe, işe giderken sokak ortasında öldürüldü (3)

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER



Tekirdağ\'ın Muratlı ilçesinde Ayşe Öztürk\'ü sokak ortasında tabanca ile başına bir el ateş ederek öldürdükten sonra kaçarken babası Hamdi İ. ile birlikte yakalanan cinayet zanlısı Alparslan İ., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Babası ile birlikte sağlık kontrolünün ardından hastaneden çıkarılan Alparslan İ., gazetecilerin, \"Cinayeti neden işlediniz ? Pişman mısınız?\" sorularını yanıtsız bıraktı.