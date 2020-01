(Görüntülü Haber) 16 aylık Mina, annesinin böbreğiyle hayata sarıldı

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - AĞRI\'da oturan Elmas ailesinin böbrek hastası 16 aylık kızları Mina, Antalya\'da annesi 28 yaşındaki Yeşim Elmas\'ın nakledilen böbreğiyle yaşama tutundu. Saffet ve Yeşim Elmas çiftinin ilk bebekleri olan Mina, doğduktan sonra idrarını yapamayınca her iki böbreğinin küçük kaldığı anlaşıldı. 16 aydır her gün 12 saat diyalize giren minik Mina\'ya, özel bir hastanenin Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından annesinin bir böbreği nakledildi. Annesinin böbreğiyle yaşama tutunan minik kız, sağlığına kavuştu. Mina\'nın doğduğunda idrarını iki gün sonra yapabildiğini anlatan Yeşim Elmas, şöyle dedi: \"O zaman iki böbreğinin küçük kaldığını söylediler. Bebeğime iki günlükken kateter takılarak diyalize başlandı. 16 aydır diyalize giriyordu, her gün 12 saat. Sonra Prof.Dr. Alper Demirbaş\'ın 10 kg altındaki bebeklere nakil yapabildiğini öğrendik. Ağrı\'dan geldik, ben böbreğimi verdim. Mina 7 kiloydu. Şu an böbrek çalışıyor. Diyalizden daha iyi bir hayat. Her şey çok daha iyi oldu.\" İYİ Kİ BURAYA GELMİŞİZ Baba Saffet Elmas ise çocuklarının sağlığına kavuşmasından dolayı çok sevinçli olduklarını belirterek, \"Çünkü umut yok dediler. Kilosu olmuyordu, büyümüyordu. İyi ki gelmişiz buraya, iyi ki nakle karar vermişiz\" diye konuştu. MİNA EN KÜÇÜK HASTALARIMIZDAN Prof.Dr. Alper Demirbaş ile birlikte operasyonu gerçekleştiren Doç.Dr. Sabri Tekin ise ameliyatla ilgili şu bilgileri verdi: \"16 aylık 7 kilo bir bebek. Doğuştan bir böbrek yetmezliği sorunu var. Çok erken bulgu vermiş. Bu bulgular ortaya çıktığı için diyalize başlamış. Bu bebeklerde en büyük sorun büyüme geriliği, kilo alamama. Dolayısıyla genelde bu bebeklerde biraz kilo aldıktan sonra ameliyat ederiz ama Mina\'nın kilo alması zordu. Mina bebek bizim böbrek nakli yaptığımız hastalar arasında en küçük olanlardan. Şu an böbrek çalışıyor her şey yolunda gidiyor.\"