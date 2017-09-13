(Görüntülü Haber) 15. İstanbul Bienali’nin açılış töreni Fransa Sarayı Bahçesi'nde yapıldı

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 16 Eylül - 12 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 15. İstanbul Bienali’nin açılış töreni yapıldı. Fransa Sarayı Bahçesi’nde gerçekleştirilen açılış törenine, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries, sanat ve iş dünyasından ünlü isimler ve uluslararası sanat çevrelerinden bienali takip etmek üzere gelen konuklar katıldı. Sunuculuğunu Yiğit Özşener’in üstlendiği törende bir konuşma yapan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, geçen 30 yılda İstanbul Bienali’nin uluslararası arenada gitgide önem kazandığını belirterek, “Bugün en prestijli güncel sanat etkinlikleriyle birlikte anılan, hem Türkiye’de hem de yurtdışında ses getiren, her seferinde çok önemli uluslararası yayınlar tarafından “yılın mutlaka görülmesi gereken sanat etkinlikleri” arasında listelenen İstanbul Bienali, İstanbul’un dünya ölçeğinde bir kültür-sanat kenti olarak gelişiminde de önemli bir rol oynadı. Kentimizin, ülkemizin dünya kültür-sanat haritasında önemli bir yerde konumlanmasını sağlayarak güçlü uluslararası işbirliklerinin yolunu açtı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak, İstanbul Bienali’yle güncel sanat alanında özgür bir üretim ve ifade platformu yaratmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Vizyonlarıyla bienali başlangıcından bugünlere getiren tüm küratörlerimize, bienale katılan tüm sanatçılara, emeği geçen tüm çalışanlara gönülden teşekkürlerimizi sunuyorum. İzleyicilerimizin 15. İstanbul Bienali aracılığıyla hem kişisel, hem de evrensel boyutta komşuluk, ev ve bir arada yaşama kavramları üzerine düşüneceğini, gündelik hayatlarının bir adım dışına çıkıp sanatla yenileyici bir nefes alacaklarını umuyoruz. 20 yıl boyunca bienalin sponsorluğunu üstlenen Koç Holding’e, bu akşam bizi ağırlayan Fransa Büyükelçiliği’ne ve bienalin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ediyorum” dedi. Gecede, 2007-2026 yılları arasında bienalin sponsorluğunu üstlenen Koç Holding’e bir teşekkür plaketi takdim edildi. Koç Holding AŞ adına teşekkür plaketini Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç aldı. İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer’in bienale katkı sağlayan kuruluşlara ve davete katılan tüm konuklara teşekkürlerini sunduğu konuşmasının ardından bienalin küratörlüğünü üstlenen Elmgreen & Dragset de bir konuşma yaptı. Törende aytrıca, bienalin 30. yılı için hazırlanan özel filmin gösterimi yapıldı. 1987 yılından bu yana düzenlenen 15. İstanbul Bienali, iyi bir komşu temasıyla 16 Eylül’de kapılarını açacak. Küratörlüğünü sanatçı ikilisi Elmgreen & Dragset’in üstlendiği bienalde, 32 ülkeden 56 sanatçının farklı coğrafya ve zaman dilimlerinden hikayeler anlattığı 150 eseri sergilenecek. 15. İstanbul Bienali bu yıl, birbirine yürüme mesafesindeki 6 komşu mekanda (Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, İstanbul Modern, Pera Müzesi, ARK Kültür, Yoğunluk Sanatçı Atölyesi ve Küçük Mustafa Paşa Hamamı) ziyaretçilerini ağırlayacak. Koç Holding’in sponsorluğunda düzenlenen bienal, 12 Kasım’a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.