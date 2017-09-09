(Görüntülü Haber) 14 yıllık evli vajinismus hastası, anneliğe hazırlanıyor

Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA, (DHA)- ADANA\'da 14 yıllık evli olan ve vajinusmus hastalığı nedeniyle hiç cinsel ilişkiye giremeyen 34 yaşındaki Ö.A., gördüğü tedavi sonucu normal yaşamına döndü. Tedavinin ardından 2 aylık hamile olan Ö.A.\'nın doktoru Pınar Doğan, vajinismusun tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu söyledi. Ev kadını Ö.A., \'cinsel ilişkiye girememe ve korkma durumu\' olarak tanımlanan vajinismus rahatsızlığı nedeniyle 14 yıldır evli olduğu işçi M.A. ile hiç cinsel ilişkiye giremedi. Tedavi için birçok uzmanla görüşen Ö.A., son olarak Adana\'daki özel bir hastanede görevli Aile Danışma ve Cinsel Terapi Uzmanı Dr. Pınar Doğan\'a başvurdu. Ö.A. ve eşine yönelik tedavi uygulayan Pınar Doğan, \"Birlikte terapiye alıp tedavi uyguladığımız çiftimiz şimdi çocuk sahibi olabilecek. Ö.A. tedavi sonrası 14 yıldır hayali olan bebeğine 2 aylık hamile. Hastamıza davranışsal ve bilişsel olarak kasılmaya yol açan kaslarını kontrol etmeyi öğrettik. Vajinismusun tedavi edilebilen bir durum olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor\" dedi.