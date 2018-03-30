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Eğitim

(Görüntülü Haber) 109 yaşında okuma-yazma öğreniyor

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa),(DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde 9 çocuk annesi 109 yaşındaki Saide Erdoğan, ilçede açılan kursta okuma ve yazma öğreniyor

30 Mart 2018 13:42

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa),(DHA)- ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde 9 çocuk annesi 109 yaşındaki Saide Erdoğan, ilçede açılan kursta okuma ve yazma öğreniyor. Koruklu Mahallesi\'nde oturan Saide Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı\'nca başlatılan \'Okuma-Yazma Seferberliği\' kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan kursa katılıyor. Okuma ve yazma öğrenmek için azim gösterdiğini belirten Saide Erdoğan, kursun açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Okuma gitmek için imkanı bulunmadığını belirten Erdoğan, \"Benim zamanımda zordu okumak. Hayat işte bugünlere kısmet oldu. Elimden geleni yapıyorum. İnşallah ben de okuma ve yazma öğreneceğim\" dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız da Saide Erdoğan\'ın kursta ziyaret etti. Tekyıldız, ilçede açılan 217 kursta 3 bin 800 kişinin müracaat ettiğini ifade ederek, \"Okuma aşkı, hiçbir engel tanımıyor. Bunun en güzel örneği Saide teyzemizdir. Saide teyze, köyünde açılan okuma- yazma kursuna aşkla ve şevkle ilk günden itibaren gitmeye devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen bu denli azimle, istekle okuma- yazma öğrenmek isteyen Saide teyzemizi ziyaret edip, bu örnek davranışından ötürü tebrik ettik\" diye konuştu.

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