(Görüntülü Haber) 107 yaşındaki Elife nineye katarakt ameliyatı

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA)- ADANA\'da nüfus kaydında 107 yaşında olan Elife Boruzanlı, \"Benim daha işim bitmedi\" diyerek 2 gözünden katarakt ameliyatı oldu. Eşini yıllar önce kaybeden ve yakınlarının yanında yaşayan ancak, görme sorunu bulunan 10 çocuk annesi Elife Boruzanlı\'nın başvurduğu doktorlar yaşı nedeniyle ameliyat olamayacağını söyledi. Son olarak başvurduğu Sevgi Göz Merkezi\'nde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin Mürşitoğlu, Boruzanlı\'nın gözlerine katarakt ameliyatı yapılabileceğini söyledi. Ameliyata alınan Elife Nine\'nin iki gözündeki katarakt alındı. Hastasının gözündeki yaşlılığa bağlı oluşan kataraktları lazerli ameliyatı ile aldıklarını belirten Metin Mürşit oğlu, \"Hastamızı kızı getirdi. Başvurdukları hastaneler yaşı nedeniyle ameliyat etmek istememiş. Hastamızı muayene ettik ve ameliyata alınabileceğini söyledik. Kızı ve kendisi kabul edince gözlerindeki kataraktları aldık. Kendisi şu an çok iyi ve rahat görebilecek\" dedi. \"GÖRMEYİ ÇOK İSTİYORDU\" Elife Boruzanlı\'nın kızı Sultan Bilur, annesinin uzun süreden bu yana neredeyse hiç göremediğini söyledi. Bilur, \"Annem, uzun süredir gözleriyle ilgili sıkıntı çekiyordu. Kendisi \'Görmek istiyorum\' dedi. Getirdik. Annem 1910 doğumlu. Trafik kazasından dolayı engelli hale geldi. Devamlı bize, \'Gözüm açılsın. Beni işim bitmiş olarak düşünüyorlar ama benim işim bitmedi. Daha yaşayacağım. yapacağım çok şey var\' diyordu. Biz de getirdik ameliyat oldu\" diye konuştu. Kendini iyi hissettiğini söyleyen Elife Boruzanlı ise, \"Ben çok iyiyim. Göremiyordum, şu anda çok iyiyim. Gözlerimde biraz kumlanma var. Ancak, iyiyim\" dedi.