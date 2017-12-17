(Görüntülü Haber) 1- Süleyman Soylu: Erdoğan siyaseti bıraktığı gün bir daha siyaset kapısından içeri girmeyeceğim

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Meclis\'te, CHP\'nin eleştirilerini, kürsüye getirdiği 9 klasör dövizle yanıtlayarak “Tayyip Erdoğan gibi bir dünya lideriyle burada siyaset yapıyorum. Tayyip Erdoğan siyaseti bıraktığı gün bir daha siyaset kapısından içeri girmeyeceğim, hiç merak etmeyin. Biz namuslu adamız. Alnımda bir tane ama bir tane leke bulunursa siyaset yapan da çocuklarının yüzüne bakan da namussuzdur\" dedi.





SOYLU, KÜRSÜYE 9 KLASÖR DÖVİZLE GELDİ, AK PARTİLİLER KONUŞMA SONRASI DÖVİZLERİ TOPLADI



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Genel Kurulu\'nda bakanlığının bütçesine ilişkin konuştu. Kürsüye 9 klasörle gelen Süleyman Soylu, CHP\'nin eleştirilerine yanıt verdi. Klasörlerden çıkardığı \'İftiralar\', \'Yalanlar\', \'Hakaretler\' başlıklı çok sayıda dövizle CHP\'ye yüklenen Süleyman Soylu\'nun iddiaları ana muhalefet sıralarından sık sık tepki gördü. Soylu\'nun konuşması sonrasında yerdeki onlarca dövizi AK Parti milletvekilleri topladı.





\"AK PARTİ\'DE BYLOCKCU MİLLETVEKİLİ İSPAT ETSİNLER İSTİFA ETMEYEN NAMERTTİR\"



CHP\'nin, AK Partili 4 bakan ve 60 milletvekilinin Bylock kullanıcısı olduğu yönündeki iddialarını hatırlatan Soylu, şöyle dedi: “4 Bylock kullanıcısı bakan, 60 değil bir tane Bylockcu milletvekili ispat etsinler, istifa etmeyen namerttir.\"





CHP\'ye yüklenen Süleyman Soylu “Biz birilerinin yetiştirdiği adamlar olmadık. Birilerinin güttüğü adamlar olmadık. Biz geçmişte ne yaşadığımızı bilen bir anlayışın kendisiyiz. Bizim hikayemizde tahta sandık var. Tahta idam sehpası yok. Hikayemizde demokrasi var darbe yok. İnsanlara hürmet var, iftira yok.\"