(Görüntülü Haber) 1- Erdoğan: İsrail yönetiminin 2 devletli çözüm ihtimalinin altını oyan bu işgal teşebbüslerine artık bir son vermesi gerekiyor

\"EKİM AYINDAN İTİBAREN FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİ DE ELEKTRONİK VİZE UYGULAMAMIZA DAHİL EDECEĞİZ\" \"FİLİSTİN HÜKÜMETİNE 10 MİLYON DOLARLIK HİBENİN TRANSFERİNİ İNŞALLAH ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAPACAĞIZ. 10 BİN TONLUK ÜÇÜNCÜ BİR İNSANİ YARDIM SEVKİYATIMIZ GAZZELİ KARDEŞLERİMİZE ULAŞTIRILDI\" \"BÖLGEDE KALICI BARIŞ VE HUZURUN YOLU 1967 SINIRLARI DAHİLİNDE BAŞKENTİ DOĞU KUDÜS OLAN BAĞIMSIZ VE EGEMEN BİR FİLİSTİN DEVLETİNİN VÜCUT BULMASIDIR\" Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Filistin -İsrail gerilimine ilişkin, \"Her platformda tepkimizi güçlü bir şekilde ortaya koyduk. Hem Filistinli kardeşlerimizin kararlı mücadeleleri hem de İsrail\'in aklı selime dönmesi ile kriz atlatılmış oldu. İsrail yönetiminin 2 devletli çözüm ihtimalinin altını oyan bu işgal teşebbüslerine artık bir son vermesi gerekiyor. 4 asır boyunca Kudüs\'e ve Mescid-i Aksa\'ya hizmet etme şerefine nail olmuş bir ülke olarak bu mukaddes şehrin asla çatışma kan ve gözyaşı ile gündeme gelmesini istemiyoruz. Bölgede kalıcı barış ve huzurun yolu bellidir. Bu yol 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin vücut bulmasıdır\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ortak basın toplantısında konuştu. Filistin -İsrail gerilimine ilişkin Erdoğan şu ifadeleri kullandı: \"Müslümanların ortak hassasiyetini ve beklentilerini dile getiren bir açıklama yaptık. Her platformda tepkimizi güçlü bir şekilde ortaya koyduk. Hem Filistinli kardeşlerimizin kararlı mücadeleleri hem de İsrail\'in aklı selime dönmesi ile kriz atlatılmış oldu. Başkan Abbas ile bugün ki görüşmemizde Kudüs ve Harem-i Şerif\'in kutsiyetinin korunması noktasındaki hassasiyetimizi ele aldık. 1967 SINIRLARI DAHİLİNDE BAŞKENTİ DOĞU KUDÜS OLAN BAĞIMSIZ VE EGEMEN BİR FİLİSTİN DEVLETİ Bir kez daha şu noktayı vurgulamakta fayda var; 4 asır boyunca Kudüs\'e ve Mescid-i Aksa\'ya hizmet etme şerefine nail olmuş bir ülke olarak bu mukaddes şehrin asla çatışma kan ve gözyaşı ile gündeme gelmesini istemiyoruz. Bölgede kalıcı barış ve huzurun yolu bellidir. Bu yol 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin vücut bulmasıdır. İki devletli çözü aynı zamanda uluslararası toplumun Filistin halkına karşı tarihi bir hükümlülüğüdür. BARIŞIN ANAHTARININ FİLİSTİNLİLERİN HAK VE HUKUKUNUN KORUNMASINDAN GEÇTİĞİNİN BİLİNMESİ GEREKİYOR Soruna çözüm bulunması İsrail\'in de hayrınadır. Son hadiselerde de gördüğümüz gibi, gerilimi tırmandırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur. Türkiye olarak her zaman barış sürecini canlandırmaya yönelik çabalara destek verdik vermeye de hazırız. Barışın anahtarının Filistinlilerin hak ve hukukunun korunmasından geçtiğinin bilinmesi gerekiyor. Filistinli kardeşlerimiz, bu sorunun çözümü için daima olağanüstü çaba gösterdiler. Gayretlerinin karşılığını yeterince alamadılar. Filistinli kardeşlerimize ait topraklarda İsrail\'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerini arttırarak sürdürmesi bunun müşahhas örteneğidir. İSRAİL YÖNETİMİNİN 2 DEVLETLİ ÇÖZÜM İHTİMALİNİN ALTINI OYAN BU İŞGAL TEŞEBBÜSLERİNE SON VERMESİ GEREKİYOR İsrail yönetiminin 2 devletli çözüm ihtimalinin altını oyan bu işgal teşebbüslerine artık bir son vermesi gerekiyor. Filistin bağlamında öne çıkan bir diğer husus, Filistinli kardeşlerimiz arasında vahdet, birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır. Tüm Filistinli kardeşlerimize, İslam Zirvesi dönem başkanı olarak da aynı arzumuzu, beklentimizi ifade ediyoruz. Başkan Abbas ile mevcut durumu ve atılabilecek adımları da ele aldık. Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de bu husus üzerine eğilmeye ve temaslarımızı yoğunlaştırmaya gayret edeceğiz.\" \"10 BİN TONLUK ÜÇÜNCÜ BİR İNSANİ YARDIM SEVKİYATIMIZ GAZZELİ KARDEŞLERİMİZE ULAŞTIRDI\" Türkiye\'nin, Filistin\'e yaptığı, yapacağı yardımlara değinen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: \"Kendi evlatlarımız gibi Filistin\'deki çocukların da bayram sevincini doyasıya yaşaması, hissetmesidir. Bunun için elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz. Son olarak 10 bin tonluk üçüncü bir insani yardım sevkiyatımız Gazzeli kardeşlerimize ulaştırdı. FİLİSTİN HÜKÜMETİNE 10 MİLYON DOLARLIK HİBENİN TRANSFERİNİ İNŞALLAH ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAPACAĞIZ Filistin hükümetine acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 10 milyon dolarlık hibenin transferini inşallah önümüzdeki günlerde yapacağız.\" \"EKİM AYINDAN İTİBAREN FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİ DE ELEKTRONİK VİZE UYGULAMAMIZA DAHİL EDECEĞİZ\" Erdoğan, Filistinlilerin Ekim ayından itibaren elektronik vize uygulamasına dahil edileceğini belirterek, \"Ekim ayından itibaren Filistinli kardeşlerimizi de elektronik vize uygulamamıza dahil edeceğiz. Bu şekilde ülkemize gelip gidişlerini biraz daha rahatlatmış olacağız\" dedi.