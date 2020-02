(Görüntülü) Görme yetisini kaybetti ama azimle öğretmen oldu

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da işçi olarak çalışırken 10 yıl önce görme yetisini kaybeden Yusuf Şen (35), hayat mücadelesinden vazgeçmedi. Hem çalışıp hem okuyan Yusuf Şen, sosyal bilgiler öğretmeni oldu. Yusuf Şen, \"Başardığım için çok mutluyum. İnanın insan istedikten sonra hiçbir engel yok. Gözmüş, maddi yetersizlikmiş bunların hepsi bahane. Yeter ki insan başarmak istesin\" dedi. Afyonkarahisar\'da 2005 yılında geçirdiği göz tansiyonu rahatsızlığı sonucu iki gözünde de görme kaybı yaşayan Yusuf Şen, 2008 yılında tamamen görme yetisini yitirdi. Görme engelli haline gelen Yusuf Şen, 2014 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Eğitim Fakültesi\'nden sosyal bilgiler öğretmeni olarak mezun oldu. Yusuf Şen, şimdi Afyonkarahisar merkeze bağlı Salar beldesindeki, Salar İmam Hatip Ortaokulu\'nda öğretmenlik yapıyor. EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ EŞİ Yusuf Şen, en büyük destekçisinin kendisini her gün şehir merkezinden okula getiren eşi olduğunu söyledi. Şen, eşiyle 2010 yılında evlendiğini ve 2 çocukları olduğunu kaydetti. Hem çalışmak hem de okumak zorunda kaldığını söyleyen öğretmen Şen bu süreci şöyle anlattı: \"2005 yılında TEDAŞ\'a işçi olarak girmiştim. TEDAŞ\'ta çalışırken üniversiteyi kazanmıştım. Hem okumak hem de çalışmak zorundaydım. Çünkü maddi sıkıntılarımız vardı ve sadece okuyayım diyemiyordum. TEDAŞ\'ta çalışırken hem iş hem okul zor oldu. O esnada göz tansiyonu oldum. Daha sonra ameliyat olmak zorunda kaldım. Eğitimime ara verdim. 2005- 2011 yılları arası eğitim aksadı. 2010 yılında TEDAŞ özelleştiği için biz 4/C\'li olarak Meteoroloji Kurumu\'na geçtik. Oradaki müdürümüz afla eğitimime dönebileceğimi söyleyerek bana yardımcı oldu. 2011 yılından sonra hem eğitimime devam ettim hem de çalıştım. Memurluk sınavlarına girdim, kazandım. Kocatepe Anadolu Lisesi\'nde hizmetli olarak çalıştım. Bu esnada üniversiteden de mezun oldum. Sınava girerek öğretmenliği kazandım ve 2014 yılında öğretmenliğe geçtim\" dedi. \'BAŞARDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM\' Başarmak için azimle çalışmak gerektiğine işaret eden öğretmen Yusuf Şen, şunları kaydetti: \"Başardığım için çok mutluyum. İnanın insan istedikten sonra hiçbir engel yok. Gözmüş, maddi yetersizlikmiş bunların hepsi bahane. Yeter ki insan başarmak istesin. Benim başarımda tabii eşimin, annemin ve ailemin çok katkısı oldu. Üniversitedeki hocalarımız ellerinden gelen yardımı yaptı. Bazı hocalar hariç. Görme engellisiniz ve kitap okuyamıyorsunuz, dinlemeniz. Bazı evraklar istiyorsunuz örneğin slaytlar ama \'veremem\' diyorlar. O tarz engellerle de karşılaşıyorsunuz. Ama bana üniversitede yardımcı olan ve dokümanları paylaşan hocalarımız da oldu. Başardım ve mutluyum.\" Afyonkarahisar merkezde oturduğu evin yakınındaki okul yerine beldede öğretmenlik yapmayı kendisinin seçtiğini söyleyen Şen, \" İl Milli Eğitim tarafından evinize yakın olan okula veriyordu. Ama ben boş beklemektense merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Salar beldesindeki Salar İmam Hatip Ortaokulu\'na gelmeyi tercih ettim. Eğitim gönül işi ve gönlümüzü verdik\" diye konuştu. \'DERSLER ÇOK İYİ GEÇİYOR\' Yusuf Şen\'in 6. sınıf öğrencilerinden Hasan Hüseyin Sağdıç, öğretmenini çok sevdiğini anlattı. Sağdıç, \"Yusuf hocamız bize derslerde çok iyi şeyler anlatıyor. Çok iyi geçiyor dersimiz. Hocamızın etkinlikleri de güzel oluyor. Akıllı tahtadan hocamızın açtığı sorular çok güzel oluyor. Öğretmenime bize güzel şeyler öğrettiği için teşekkür ediyorum\" dedi. Öğrencilerden 6. sınıftan Mevlüt Can Oduncu,\"Gözünden engelli olmasına rağmen diğer öğretmenler gibi her şeyi bize öğretiyor. Hocamızla birlikte her engeli aşıyoruz, onu çok seviyoruz\" diye konuştu. Öğrencilerinden Ömer Cönk de Sülümenli beldesinden eğitim almak için Salar\'a geldiğini söyledi. Yusuf hocamız. Milletimizi, vatanımızı ve ailemizi sevmemizi öğretiyor. Hocamın derslerinden çok memnunum\" dedi.