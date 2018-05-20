(Görüntülü) Gökhan Türkmen Kartal'da konser verdi

İSTANBUL, (DHA)- KARTAL Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde dün Kartallılara müzik şöleni sundu. “Büyük İnsan” şarkısının Youtube\'da paylaşıldıktan sonra yoğun ilgi görmesi sonucu yıldızı parlayan Gökhan Türkmen, Kartal’da sevenleriyle buluştu.





Ramazana ve havanın oldukça sıcak olmasına rağmen konser alanını dolduran izleyicilere Gökhan Türkmen ve ekibi şarkılarını söyledi. Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği sanatçıya şarkıları boyunca herkes eşlik etti. 19 Mayıs coşkusunun yaşandığı günde Kartal Belediyesi’nin vatandaşlara verdiği bu hizmet Kartallılar tarafından mutlulukla karşılandı. Gökhan Türkmen ve ekibi yaklaşık iki saat sahnede kaldı.



