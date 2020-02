(Görüntülü) Geleceğin mucitlerinin en akıllı projeleri Darüşşafaka'da

İstanbul, 16 Mayıs (DHA) - Meraklı, öğrenmekten keyif alan her yaştan insanların bir araya gelerek kendin yap kültürünü yaydıkları festival niteliğinde etkinliklerden oluşan “School Maker Faire” etkinliği Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler; bilimden sanata, bahçecilikten zanaata kadar her türlü disiplinden projelerini sergiledi. 155 yıldır eşitlikçi ve akılcı bir eğitim anlayışıyla faaliyetlerine devam ederken, yaratıcı ve üretici nesiller yetiştirmeyi ilke edinen Darüşşafaka Eğitim Kurumları, bu yıl ilk kez, öğrenmekten ve üretmekten keyif alan meraklı insanların bir araya gelmelerini, deneyimlerini paylaşmalarını ve kendin yap kültürünü yaymalarını sağlamayı amaçlayan bir School Maker Faire etkinliği düzenledi. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu organizasyonda, farklı disiplinlerden toplam 59 proje kulübü en yaratıcı projelerini sergileme fırsatı yakaladı. Bilimden, sanata, bahçecilikten zanaata kadar her türlü disiplinden proje katılımcılara tanıtıldığı etkinlik kapsamında, öğrencilerin fikirlerini gerçeğe dönüştürmesine olanak sağlanırken; onlara projelerini geliştirmek için benzersiz bir paylaşım alanı sunuldu. Etkinlikte özellikle öğrenciler, yaptıkları birbirinden ilginç robotlarla ilgi odağı oldu. Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın Maslak’taki kampüsünde düzenlenen etkinlik, P&G Türkiye’nin desteğiyle gerçekleşti. (Fotoğraflı)