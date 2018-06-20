(Görüntülü) Fikri Işık: Bu çağda devlet fabrika yapmaz, yaptırır (2)

\'GENEL BAŞKANLIĞINA LAYIK GÖRMEDİĞİNİ NİYE CUMHURBAŞKANI SEÇECEĞİM?\' Başbakan Yardımcısı Fikri lşık, Gebze Kent Meydanı Kültür Salonu\'nda muhtarlarla bir araya geldi. Fikri lşık yaptığı konuşmada CHP\'yi eleştirerek, şunları söyledi: \"Bir parti cumhurbaşkanı adayı göstermeyebilir. İlla her parti cumhurbaşkanı adayı gösterecek diye bir durum yok. Ama bir parti eğer cumhurbaşkanı aday gösterecekse en güçlü ismini gösterir. Şimdi sayın Bahçeli dedi ki, \'Biz MHP olarak cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceğiz, mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda bizim de adayımızdır\' dedi. Son derece saygıdeğer bir davranıştır. Ama CHP Genel Başkanı ne yaptı? Biz cumhurbaşkanı adayı göstereceğiz ama ben olmayacağım. Niye, bir partinin en iddialı ismi genel başkanıdır. Niye kendin aday olmuyorsun, neden senin karşına iki defa çıkıp ağır yenilgi almış bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı gösteriyorsun? Bunun iki anlamı var. Bir cumhurbaşkanlığını, CHP Genel Başkanlığı\'ndan daha önemsiz görüyorsun, iki başka bir hesap yapıyorsun. Çok detayına girmeyeyim. Ama beni bırakın bir siyasetçi olarak bir sade vatandaş olarak sizlerin muhtarlarımız olarak şu soruyu sormalısınız. Senin CHP Genel Başkanlığına layık görmediğin insanı ben niye cumhurbaşkanı seçeceğim? Bunu halkın kabul etmesi mümkün mü. Senin belki parti tabanın kabul edebilir. Ama senin parti tabanının oyu da her halde sadece cumhurbaşkanı seçtirmeye yetmiyor. Halktan destek alman lazım. Ama en basit, en tabi soru, sen CHP Genel Başkanı olarak görmek istemediğin bir adam Muharrem İnce, sen bunu oraya layık görmüyorsan, ben niye onu cumhurbaşkanlığına layık göreyim.\" Işık, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin güçlü şekilde hayata geçmesinin engellenmek istendiğini ifade ederek, konuşmasına şöyle devam etti: \"Burada hesap şu; Nasıl olsa Recep Tayip Erdoğan cumhurbaşkanlığına seçilecek. Halk seviyor, başarılı, tecrübeli, birikimli, halkın içinden, vatandaşın derdinden, sıkıntısından haberdar. Recep Tayip Erdoğan seçilecek. O zaman ne yapalım? Biz Recep Tayip Erdoğan\'ı mecliste çalıştırmayalım. Biz Recep Tayip Erdoğan\'ı mecliste engelleyelim. Mecliste Recep Tayip Erdoğan\'ı azınlığa düşürelim ve ondan sonra da onu yeni sistemin güçlü şekilde hayata geçmesini engelleyelim. Şimdiden tutuyorlar, toplantı yapıyorlar parlamenter sisteme dönüş hakkında. Demokrasilerde halkın bir oy farkla bile verdiği karar tartışılmaz. Senin görevin siyaset olarak yeni sistemi en doğru, en etkili, en verimli, en hızlı şekilde hayata geçmesi için çalışmaktır, gayret etmektir, çözüm üretmektir, fikir üretmektir. Halk sana artık o dersi vermiş. Ey muhalefet görevin yeni sistemi başarılı şekilde hayata geçmesini katkı sağlamak. Buradaki eksiklikleri söylemek, yeni öneriler getirmek. Ama bunlar toplanıyorlar bir araya geliyorlar neymiş efendim parlamenter sisteme geri döneceğiz. Bir 5 yıl uygulansın bu sistem, madem halk kabul etti 10 sene uygulansın. Buradaki amaç yeni sistemin hayata geçmesini engellemek.\" Mesut IŞIK- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), (DHA)