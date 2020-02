(Görüntülü) Fettah Can: Baba olmak dünyanın en güzel şeyi

İSTANBUL, (DHA) -ÜNLÜ sanatçı Fettah Can İsfanbul Açıkhava Konserleri kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi. \'Aradığım Aşk\' adını verdiği yeni bir single çıkaran Can, ortaya güzel bir işin çıktığını ve geri dönüşlerin olumlu olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl ikiz bebekleri olan Can, \"İkizler 10 aylık, her geçen gün büyüyorlar. Cansu ile birlikte onlarla vakit geçirmekten çok keyif alıyoruz. Babalık dünyanın en güzel şeyi\" dedi.





Fettah Can, İsfanbul Tema Park ziyaretçilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği konserde 2 saat sahnede kalan Can, \'Boş Bardak, Işıklı Yol, Özledim\' gibi eski ve yeni hit olmuş şarkılarını seslendirdi, büyük beğeni aldı.





\"ÇEKİMLER ZOR ŞARTLARDA YAPILDI\"





Konser öncesi yeni çıkardığı dokuzuncu single çalışması \'Aradığım Aşk\'ın klip çekimi ve özel hayatına yönelik açıklamalarda bulunan Can, çekimlerin zor şartlarda yapıldığını ama ortaya çok keyifli bir işin çıktığını söyledi.





\"GÖRÜNTÜ YÖNETMENİMİZ KAMERAYLA İKİ KEZ DÜŞME TEHLİKESİ ATLATTI\"





Klibin hikayesini ve nasıl çekildiğini de anlatan Can, \"Bu hep hayal ettiğim bir şeydi, denizi de çok severim. Denizin üzerinde neyle olduğunuzun çok önemi yok. Bu bir sandal da olabilir tekne de olabilir, orası çok dinginleştiren bir dünya, başka bir coğrafya. Yönetmenimiz Müge \'bu şarkıyı teknede hayal ediyorum, başka hiçbir şey beni mutlu etmeyecek\' dedi. Kabul ettik, çok zor şartlarda çekildi çünkü teknenin içindeyiz, dışarıda zodyak bot var. Görüntü yönetmenimiz kamerayla iki kez düşme tehlikesi atlattı. Ona rağmen çok güzel bir iş çıktı\" diye konuştu.





\"EYLÜL\'DE CANSU İLE TEKNE EHLİYETİ ALACAĞIZ\"





Eşi Cansu Kurtçu ile eylül ayında tekne kullanmak için ehliyet alacaklarını belirten Can, \"Çekimlere gün ışığıyla başladık akşam güneş batana kadar tekneyi kullandım. Yıkadım, yemek yaptım. Teknedeki her şeyi ben yaptım. Eylül ayında Cansu ile tekne ehliyeti almayı düşünüyoruz. İnsanın ruhunu çok dinlendiren bir şey\" dedi.





ONUNCU SINGLE GELİYOR





Ortaya çok güzel bir iş çıktığını ve keyfinin yerinde olduğunu söyleyen Can, \"Şarkıya geri dönüşler çok olumlu. Bu şarkı çok önceleri Işın Karaca\'nın söylediği sonra da benim yorumladığım bir şarkı, eski şarkılarımızdan. Aynı zamanda \'aklımda kalanlar\' albümümüz var onun da bir habercisi çünkü o lezzette ikincisi geliyor\" ifadelerini kullandı.





\"BABA OLMAK DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEYİ\"





İkizlerin bu ayın 10\'unda 10 aylık olduğunu söyleyen Can,\"Her geçen gün büyüyorlar, konuşmalar, ses çıkarmalar gelişmeye başladı. Cansu ile birlikte onlarla vakit geçirmekten çok keyif alıyoruz. Fırsat buldukça beraber şarkı yazmaya çalışıyoruz. Baba olmak dünyanın en güzel şeyi, arkadaşlarım hep \'baba olunca anlayacaksın\' diyorlardı, ben bilmiyordum. Dünyaya geldiler şu an o keyfi yaşıyorum. Bu tarif edilir bir şey değil, Allah isteyen herkese nasip etsin\" diye konuştu.





\'İsfanbul Açıkhava Konserleri\' 29 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecek Sinan Akçıl konseri ile devam edecek.





Açıkhava konserlerinin takvimi ise şöyle: “30 Ağustos Merve Özbey, 5 Eylül GrupSeksendört, 6 Eylül İrem Derici,12 Eylül Buray, 13 Eylül Rubato,19 Eylül Edis, 20 Eylül Berkay\"